Γερμανία: Kάθειρξη 8 ετών για ακροδεξιούς που ήθελαν ανατροπή της κυβέρνησης

Σε ποινές κάθειρξης έως 8 ετών καταδικάστηκαν πέντε ακροδεξιοί εξτρεμιστές που κρίθηκαν ένοχοι σήμερα, έπειτα από δίκη που κράτησε σχεδόν δύο χρόνια, για συνωμοσία με στόχο την ανατροπή της γερμανικής κυβέρνησης, καθώς και για τη σχεδιαζόμενη απαγωγή ενός υπουργού Υγείας.

Οι τέσσερις βασικοί κατηγορούμενοι, τρεις άνδρες ηλικίας από 46 έως 58 ετών και μια 77χρονη γυναίκα, πρώην εκπαιδευτικός, καταδικάστηκαν σε ποινές από 5 χρόνια και 9 μήνες μέχρι οκτώ χρόνια, ανακοίνωσε το δικαστήριο της πόλης Κόμπλεντς.

Κρίθηκαν όλοι τους ένοχοι για «εσχάτη προδοσία», ενώ ένας συνεργός τους καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών και 10 μηνών.

Η ομάδα «Ενωμένοι Πατριώτες» σχεδίαζε από τον Ιανουάριο του 2022 «να δημιουργήσει δια της βίας συνθήκες εμφυλίου πολέμου στη Γερμανία», σύμφωνα με το κατηγορητήριο της ομοσπονδιακής εισαγγελίας που είναι αρμόδια για υποθέσεις τρομοκρατίας. Αυτοί οι «Πολίτες του Ράιχ», οπαδοί της ιδεολογίας του Ραϊχσμπέργκερ, αρνούνταν τις δημοκρατικές αξίες και δεν θεωρούσαν νόμιμη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ονειρεύονταν την επιστροφή στο Β΄ Ράιχ του 1871.

Στόχευαν επίσης να απαγάγουν τον Καρλ Λάουτερμπαχ, τον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης του Όλαφ Σολτς, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στις ακροδεξιές οργανώσεις, λόγω των πολύ αυστηρών μέτρων που είχε λάβει για την αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19. Το σχέδιό τους θα είχε τρεις φάσεις, αρχής γενομένης από ένα σαμποτάζ στις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο να προκαλέσουν γενικευμένο μπλακάουτ. Θα ακολουθούσε η απαγωγή του υπουργού και η δολοφονία των σωματοφυλάκων του, αν χρειαζόταν.

Οι ενέργειες αυτές θα δημιουργούσαν τις συνθήκες για τον «εμφύλιο πόλεμο» και την ανάδειξη ενός νέου ηγέτη, γύρω από τον οποίο τα μέλη της ομάδας θα αναλάμβαναν σημαντικές θέσεις.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Λάουτερμπαχ ευχαρίστησε την αστυνομία και τη δικαιοσύνη που «τιμώρησαν» τους δράστες της συνωμοσίας. «Το κράτος απέδειξε ότι μπορεί να αμυνθεί απέναντι στους βίαιους συνωμότες», είπε.

Λίγους μήνες μετά τη σύλληψη των μελών της ομάδας, τον Απρίλιο του 2022, οι γερμανικές αρχές εξάρθρωσαν άλλο ένα ένοπλο δίκτυο που είχε συγκροτηθεί γύρω από έναν Γερμανό αριστοκράτη και πρώην στρατιωτικούς. Το δίκτυο αυτό, που είχε υιοθετήσει επίσης την ιδεολογία του Ραϊχσμπέργκερ, ήθελε να ανατρέψει τους θεσμούς και να επιτεθεί στην Μπούντεσταγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

