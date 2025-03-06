Εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανοί που κατέφυγαν στην Αμερική μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα μπορούσαν να απελαθούν τον Απρίλιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να ανακαλέσει το προσωρινό νομικό καθεστώς για περίπου 240.000 Ουκρανούς που αναζήτησαν καταφύγιο στις ΗΠΑ, αποκάλυψαν στο Reuters ένας ανώτερος αξιωματούχος του Τραμπ και τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η προγραμματισμένη ανάκληση των μέτρων προστασίας για τους Ουκρανούς βρισκόταν σε εξέλιξη πριν ο Τραμπ διαφωνήσει δημόσια με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο την περασμένη εβδομάδα.

Είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να ανακαλέσει το νομικό καθεστώς από περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια μετανάστες στους οποίους επετράπη να εισέλθουν στις ΗΠΑ στο πλαίσιο προσωρινών ανθρωπιστικών προγραμμάτων υπό όρους που δρομολογήθηκαν υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, ανέφεραν οι πηγές.

Οι κινήσεις αυτές ακολουθούν την αναστολή της ανταλλαγής πληροφοριών από τον Λευκό Οίκο με την Ουκρανία και τη διακοπή κάθε στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς το κατεστραμμένο από τον πόλεμο ουκρανικό έθνος, καθώς η Αμερική προσπαθεί να αναγκάσει το Κίεβο να «καθίσει» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ήταν ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία ώστε να εντοπίσει ρωσικούς στρατιωτικούς στόχους κατά τη διάρκεια της βίαιης εισβολής που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος

«Πρόκειται για άλλη μία ψευδή είδηση από το Reuters, βασισμένη σε ανώνυμες πηγές που δεν έχουν καμία ιδέα για το τι μιλούν», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ. Η ίδια επεσήμανε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση μέχρι στιγμής».

This is more fake news from Reuters based on anonymous sources who have no idea what they are talking about.



The truth: no decision has been made at this time. pic.twitter.com/djf0CjTfiD — Karoline Leavitt (@PressSec) March 6, 2025

