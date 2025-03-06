Ο Τραμπ «παγώνει» τους δασμούς στο Μεξικό έως τις 2 Απριλίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα διακόψει τους δασμούς στα μεξικανικά αγαθά που εμπίπτουν στην εμπορική συμφωνία USMCA μέχρι τις 2 Απριλίου.

«Αφού μίλησα με την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, συμφώνησα ότι το Μεξικό δεν θα κληθεί να πληρώσει δασμούς για οτιδήποτε εμπίπτει στη συμφωνία USMCA», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στοTruth Social. «Η συμφωνία αυτή ισχύει μέχρι τις 2 Απριλίου».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι συμφώνησε στην απαλλαγή «από σεβασμό» προς την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ. Δεν αναφέρθηκε στον Καναδά στην ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

Αφού μίλησα με την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, συμφώνησα ότι το Μεξικό δεν θα υποχρεωθεί να καταβάλει δασμούς για οτιδήποτε εμπίπτει στη συμφωνία USMCA. Η συμφωνία αυτή ισχύει έως τις 2 Απριλίου. Το έκανα αυτό ως διευκόλυνση και από σεβασμό προς την Πρόεδρο Σεϊνμπάουμ. Η σχέση μας είναι πολύ καλή και εργαζόμαστε σκληρά, από κοινού, στα σύνορα, τόσο όσον αφορά τη διακοπή της εισόδου παράνομων αλλοδαπών στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και, ομοίως, τη διακοπή της φαιντανύλης. Ευχαριστούμε την Πρόεδρο Σεϊνμπάουμ για τη σκληρή δουλειά και τη συνεργασία σας!

Αντίδραση Σεϊνμπάουμ

Η Σεϊνμπάουμ από την πλευρά της είπε ότι είχε μια «εξαιρετική και γεμάτη σεβασμό» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό της, ο οποίος συμφώνησε να αναστείλει τους δασμούς στις μεξικανικές εισαγωγές.

Στη δική της ανάρτηση, στην πλατφόρμα Χ, η Σεϊνμπάουμ τόνισε ότι οι ΗΠΑ και το Μεξικό θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για να περιορίσουν την παράνομη είσοδο φαιντανύλης από το Μεξικό στις ΗΠΑ αλλά και για να σταματήσουν το λαθρεμπόριο όπλων από τις ΗΠΑ στο Μεξικό.

Muchas gracias al presidente Donald Trump. Tuvimos una excelente y respetuosa llamada en la que coincidimos en que nuestro trabajo y colaboración han dado resultados sin precedentes, en el marco de respeto a nuestras soberanías. Continuaremos trabajando juntos, particularmente en… pic.twitter.com/JzD9jkm8tz — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 6, 2025

Τραμπ κατά Τριντό

Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας για τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό, ο Τραμπ ανέφερε στο Truth Social: Είτε το πιστεύετε είτε όχι, παρά την απαίσια δουλειά που έχει κάνει για τον Καναδά, νομίζω ότι ο Τζάστιν Τριντό χρησιμοποιεί το πρόβλημα των δασμών, το οποίο σε μεγάλο βαθμό προκάλεσε ο ίδιος, προκειμένου να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για πρωθυπουργός. Είναι τόσο διασκεδαστικό να το παρακολουθούμε!

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ αποφάσισε χθες να εξαιρέσει από τους δασμούς τα αυτοκίνητα που εισάγονται από τον Καναδά και το Μεξικό, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ. Οι νέοι δασμοί θα ανασταλούν προσωρινά "σε όλα τα αυτοκίνητα που εισάγονται μέσω" της τριμερούς εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, γνωστής ως USMCA.

Τριντό: Ακόμη και με προσωρινή αναστολή των δασμών για ορισμένους τομείς ο Καναδάς παραμένει σε εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ

Ο Καναδάς "θα συνεχίσει να είναι σε εμπορικό πόλεμο" με τις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη κι αν υπάρχει "προσωρινή αναστολή" στους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, την επομένη μιας τηλεφωνικής συνομιλίας που χαρακτήρισε "γραφική" με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

"Ο στόχος μας παραμένει η κατάργηση αυτών των τελωνειακών δασμών, όλων των τελωνειακών δασμών", πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση.

"Δεν θα υπαναχωρήσουμε στους τελωνειακούς μας δασμούς μέχρι να αρθούν οι αδικαιολόγητοι αμερικανικοί δασμοί", δήλωσε.

Από την Τρίτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν τελωνειακούς δασμούς 25% στα αμερικανικά και τα μεξικανικά προϊόντα, εκτός από τους καναδικούς υδρογονάνθρακες στους οποίους επιβάλλουν δασμούς 10%.

Η Οτάβα ανακοίνωσε γρήγορα δασμολογικά αντίποινα σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα και διαβεβαίωσε ότι ο κατάλογος θα μεγαλώσει με την πάροδο του χρόνου.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι απαντήσεις του Καναδά ήταν ανεπαρκείς αλλά συμφώνησε να εξαιρεθεί από τους δασμούς για έναν μήνα ο κρίσιμος τομέας του αυτοκινήτου έπειτα από αίτημα των αμερικανικών αυτοκινητοβιομηχανιών.

