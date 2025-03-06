ΗΠΑ: Ο Τραμπ προετοιμάζει τη διάλυση του υπουργείου Παιδείας

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν έκρυψε ποτέ τη βούλησή του να καταργήσει το υπουργείο Παιδείας, προετοιμάζει τη διάλυσή του, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, τα οποία, εντούτοις, υπογραμμίζουν πως μια οριστική κατάργησή του εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Κογκρέσου.

Αυτή η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των «πολιτισμικών πολέμων» που διεξάγουν οι Αμερικανοί συντηρητικοί, οι οποίοι κατηγορούν τα δημόσια σχολεία ότι προκρίνουν προοδευτικές ιδέες.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Αμερικανού προέδρου Κάρολιν Λίβιτ διαβεβαίωσε με ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα υπογράψει σήμερα κάποιο διάταγμα προς αυτήν την κατεύθυνση, χωρίς όμως να διαψεύδει κατηγορηματικά τις πληροφορίες που μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

Σε γνώση αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, με πρώτη τη Wall Street Journal, περιήλθε ένα προσχέδιο διατάγματος το οποίο ανέθετε στη νέα υπουργό Παιδείας και πρώην επικεφαλής της αμερικανικής ομοσπονδίας κατς, Λίντα Μακμάν, να διαλύσει το υπουργείο της.

Αυτά τα μέσα ανέφεραν πως η υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος θα μπορούσε να λάβει χώρα σήμερα, κάτι που ωστόσο ο Λευκός Οίκος διέψευσε.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του κειμένου, η Λίντα Μακμάν θα αναλάβει «να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει το κλείσιμο του υπουργείου Παιδείας» εντός του «ορίου που αρμόζει και επιτρέπεται από τον νόμο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του ότι θα διέλυε αυτό το υπουργείο προκειμένου να μεταφέρει τις αρμοδιότητές του στις αμερικανικές πολιτείες, που διαθέτουν ήδη τις αναγκαίες δεξιότητες επί του θέματος.

Είχε τότε διορίσει τη Λίντα Μακμάν με την αποστολή να «θέσει τον εαυτόν της σε ανεργία».

Η αμερικανική σκληροπυρηνική δεξιά κατηγορεί τα δημόσια σχολεία ότι κάνουν πλύση εγκεφάλου στα παιδιά προωθώντας ιδέες της «woke» κουλτούρας.

Σε ορισμένες συντηρητικές πολιτείες, παιδαγωγικά περιεχόμενα σχετικά με τη δουλεία τροποποιήθηκαν και μυθιστορήματα με θέμα τη σεξουαλικότητα ή τον ρατσισμό αποσύρθηκαν από τις σχολικές βιβλιοθήκες.

Ιδρυθέν το 1979 υπό την προεδρία του Τζίμι Κάρτερ, το υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί να διαλυθεί πλήρως χωρίς την έγκριση ενός νόμου που θα έχει εξασφαλίσει 60 ψήφους στη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν αυτήν τη στιγμή 53 έδρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

