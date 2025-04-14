Ο Τραμπ φέρνει πιο κοντά ΕΕ και Ηνωμένο Βασίλειο - Προς υπογραφή αμυντικού συμφώνου τον Μάιο

Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υπογραφή ενός συμφώνου άμυνας και ασφάλειας με το Ηνωμένο Βασίλειο, ανοίγοντας το δρόμο για τη συμμετοχή βρετανικών αμυντικών εταιρειών σε ευρωπαϊκά προγράμματα προμηθειών.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί τον επόμενο μήνα, κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πρώτη τέτοιου είδους συνάντηση μετά το Brexit.

«Η Βρετανία ανακτά τον ρόλο της» ανέφερε Ευρωπαίος διπλωμάτης στους Financial Times. «Αυτή η συμφωνία θα επισφραγίσει την επανατοποθέτησή της ως βασικού εταίρου στην ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για δύο ακόμη συμφωνίες που αφορούν την ενέργεια, τη μετανάστευση και την αλιεία.

«Ο πόλεμος, ο Τραμπ και ο εκ νέου εξοπλισμός της Ευρώπης φέρνουν τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο πιο κοντά. Αλλά χρειαζόμαστε καλή θέληση για κάποια άλλα πράγματα για να φέρουμε την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο ακόμα πιο κοντά», δήλωσε ένας δεύτερος διπλωμάτης.

Την ίδια ώρα, η πολιτική ηγεσία των Βρυξελλών φαίνεται να τάσσεται υπέρ της σύσφιξης των δεσμών ενώ o Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε από την πλευρά του: «Για να ενισχύσουμε την άμυνα της Ευρώπης πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα στην ΕΕ, αλλά πρέπει επίσης να κάνουμε πολλά πράγματα εκτός ΕΕ».

Πηγή: skai.gr

