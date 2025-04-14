Οι αλγερινές αρχές ζήτησαν από 12 Γάλλους δημόσιους υπαλλήλους, τοποθετημένους στην Αλγερία, να εγκαταλείψουν τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση αυτή αποτελεί απάντηση στη σύλληψη τριών αλγερινών πολιτών στη Γαλλία.

«Ζητώ από τις αλγερινές αρχές να ακυρώσουν αυτά τα μέτρα απέλασης που δεν έχουν σχέση με την τρέχουσα δικαστική διαδικασία», τονίζει ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό σε γραπτή δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους.

«Αν η απόφαση να εκδιωχθούν οι πράκτορές μας διατηρηθεί, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή παρά να απαντήσουμε αμέσως σ' αυτή», προειδοποίησε.

Μεταξύ των δώδεκα γάλλων πρακτόρων που θέλει να απελάσει το Αλγέρι, ορισμένοι είναι υπάλληλοι του υπουργείου Εσωτερικών, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια διπλωματική πηγή.

Την Παρασκευή, απαγγέλθηκαν στο Παρίσι κατηγορίες σε βάρος τριών ανδρών, ο ένας εκ των οποίων εργαζόταν σε ένα από τα προξενεία της Αλγερίας στη Γαλλία, για σύλληψη, απαγωγή και αυθαίρετη κράτηση σε σχέση με μια τρομοκρατική επιχείρηση, σύμφωνα με τη γαλλική αντιτρομοκρατική εισαγγελία.

Στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης, που αφορά τον αλγερινό αντικαθεστωτικό Αμίρ Μπουχόρς, έναν influencer γνωστό ως Amir DZ, οι τρεις άνδρες διώκονται επίσης για σύσταση εγκληματικής τρομοκρατικής συμμορίας. Έχουν τεθεί υπό προσωρινή κράτηση.

Το αλγερινό υπουργείο Εσωτερικών είχε καταγγείλει το βράδυ του Σαββάτου «αυτή τη νέα απαράδεκτη και αχαρακτήριστη εξέλιξη που θα ζημιώσει σοβαρά τις αλγερογαλλικές σχέσεις».

