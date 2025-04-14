Αφόρητη η κατάσταση στο Μπέρμιγχαμ - Τόνοι σκουπιδιών στους δρόμους της πόλης

Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Μία άνευ προηγούμενου κρίση έχει ξεσπάσει στο Μπέρμιγχαμ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου, με τους σωρούς σκουπιδιών να πληθαίνουν στους δρόμους και τους κατοίκους και τις Αρχές να εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τη δημόσια υγεία.

Το δημοτικό συμβούλιο είχε ήδη απευθύνει έκκληση στις γειτονικές αρχές για βοήθεια, ενώ η κυβέρνηση ζήτησε βοήθεια από ειδικούς του βρετανικού στρατού για την αντιμετώπιση της κρίσης και την παροχή διοικητικής βοήθειας. Σύμφωνα με το Sky News η πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει τρεις ειδικούς.

Η κρίση ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν εργαζόμενοι στην καθαριότητα, μέλη της συνδικαλιστικής ένωσης Unite, ξεκίνησαν περιοδικές απεργιακές κινητοποιήσεις διαμαρτυρόμενοι για τις αμοιβές και την ανασφάλεια στις θέσεις εργασίας. Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία στις 11 Μαρτίου, όταν οι απεργίες κλιμακώθηκαν και σχεδόν όλες οι υπηρεσίες αποκομιδής σταμάτησαν να λειτουργούν.

Κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Υπό το πρίσμα του συνεχιζόμενου κινδύνου για τη δημόσια υγεία, ένας μικρός αριθμός στρατιωτικού προσωπικού που εδρεύει σε γραφεία με εξειδίκευση στον επιχειρησιακό σχεδιασμό έχει τεθεί στη διάθεση του δημοτικού συμβουλίου του Μπέρμιγχαμ για περαιτέρω υποστήριξη σε αυτόν τον τομέα».

Οι συνέπειες για τους κατοίκους του Μπέρμιγχαμ είναι δραματικές. Πάνω από 17.000 τόνοι απορριμμάτων έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους, με τα περιεχόμενά τους να διαρρέουν και να προσελκύουν ποντίκια, αλεπούδες και άλλα ζώα, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Οι σωροί σκουπιδιών είναι τόσο υψηλοί σε ορισμένες περιοχές που έχουν μπλοκάρει την πρόσβαση σε παιδικές χαρές και έχουν προκαλέσει έντονη δυσοσμία ενώ υπάρχουν αναφορές ότι τα ποντίκια έχουν φτάσει σε μέγεθος γάτας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κήρυξε την πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα τέλη Μαρτίου, επιτρέποντας την ενίσχυση των υπηρεσιών καθαριότητας και την προσέλκυση πρόσθετων πόρων από γειτονικούς δήμους και την κυβέρνηση.

Οι συνομιλίες για τον τερματισμό της κρίσης θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, με το συμβούλιο να έχει καταθέσει μία «δίκαιη και λογική πρόταση», όπως την χαρακτήρισε, για την οποία θα τοποθετηθούν τα μέλη της Unite τη Δευτέρα, 14 Απριλίου.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.