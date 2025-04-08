Ο Τραμπ δημιούργησε μια οικονομική άβυσσο - Αλλά δεν τον νοιάζει

Η χρηματιστηριακή αγορά εκτινάχθηκε αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ επανεξελέγη στην προεδρία τον περασμένο Νοέμβριο, με τον δείκτη S&P 500 να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά και να καταγράφει το μεγαλύτερο μετεκλογικό ράλι στην ιστορία του. Επαγγελματίες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου ενός επενδυτή, ονόματι Σκοτ Μπέσεντ, προέβλεπαν τότε ότι οι καλές ημέρες επέστρεψαν. «Οι τελευταίες ημέρες καταδεικνύουν την αδιαμφισβήτητη αποδοχή της οικονομικής στρατηγικής του Τραμπ 2.0 από τις αγορές», είχε δηλώσει ο Μπέσεντ εκείνη την εποχή. «Οι αγορές αποτυπώνουν τις προσδοκίες για υψηλότερη ανάπτυξη, λιγότερη αστάθεια και μικρότερο πληθωρισμό και μια αναζωογονημένη οικονομία για όλους τους Αμερικανούς».

Αυτές οι υποθέσεις βασίστηκαν στην ιδέα ότι ο Τραμπ, παρόλο που δεν είναι ο τυπικός συντηρητικός, θα υιοθετούσε τις καθιερωμένες προσεγγίσεις για την οικονομία και τις αγορές. Λιγότερη ρύθμιση, σκληρές συμφωνίες και χαμηλότεροι φόροι ήταν στο πρόγραμμα, και αυτό από μόνο του υποσχόταν μεγαλύτερη ανάπτυξη από τις οικονομικές επιδόσεις της προεδρίας Μπάιντεν. Ή τουλάχιστον αυτό ήταν το επιχείρημα.

Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει πιο αυστηρούς δασμούς στους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, και οι αναλυτές που έλαβαν σοβαρά τις απειλές του διεξήγαν έρευνες που έδειχναν ότι οι πολιτικές του θα μείωναν την οικονομική ανάπτυξη και τα προσωπικά εισοδήματα. Όμως, η επιβολή ενός καθεστώς δασμών βασισμένο σε μία πολεμική πολιτική φαινόταν τόσο ακραίο για μερικούς παρατηρητές και συμμάχους του Τραμπ, που αναζητούσαν άλλες εξηγήσεις. Η χαοτική πολιτική προσέγγιση του Τραμπ – σύμφωνα με την οποία αρχικά θα έθετε μια προθεσμία για νέους δασμούς και μετά ξαφνικά θα υπαναχωρούσε - σήμαινε ότι δεν ήταν πραγματικά δεσμευμένος στην ίδια του την ατζέντα. Το "Πινγκ-Πονγκ" των δασμών ήταν απλά ένα τέχνασμα του "Great Dealmaker", του δεινού διαπραγματευτή, προκειμένου να κάνει τις άλλες χώρες να υποκύψουν, υποστήριζαν οι υποστηρικτές του.

Όμως, οι καιροί έχουν αλλάξει. Ο Τραμπ ανακοίνωσε έναν νέο γύρο, σαρωτικών, παγκόσμιων δασμών την περασμένη εβδομάδα και μέσα σε δύο ημέρες τα χρηματιστήρια κατέρρευσαν και 5,4 τρισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαιοποίησης εξανεμίστηκαν. Ορισμένοι στη Wall Street βλέπουν τώρα τα σχέδια των δασμών του Τραμπ και το μέλλον με πιο καθαρά.

«Αυτό είναι αναμφισβήτητα ανόητο», δήλωσε ο Τζέι Χάτφιλντ, CEO της Infrastructure Capital Advisors, στο Bloomberg News το Σαββατοκύριακο. Ο ίδιος χαρακτήρισε το σχέδιο των δασμών που παρουσίασε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ως το «διάγραμμα του θανάτου» και προέβλεψε καταστροφή. «Είναι μια πυρκαγιά επιπέδου πέντε», δήλωσε. «Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα για να κηρυχθεί ένας εμπορικός πόλεμος».

Όποιος ελπίζει ότι ο Τραμπ θα δει σύντομα το φως και θα αλλάξει πορεία, ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσει την αντίληψή του για τη δύναμη της φύσης που έχει μπροστά του. Ο Τραμπ σε όλη του τη ζωή έχει απομονωθεί από τις συνέπειες των πράξεών του και φαίνεται να ενδιαφέρεται ελάχιστα για το οικονομικό τέλμα που μόλις δημιούργησε. Μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να παίζει γκολφ το Σαββατοκύριακο και ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στη Washington Post ότι ο πρόεδρος, που διανύει μόλις τον τρίτο μήνα της δεύτερης θητείας του, αντιμετωπίζει τα βάρη μιας εξαιρετικά επαχθούς δουλειάς με ιδιαίτερη αδιαφορία.

«Βρίσκεται στην κορυφή και δεν τον νοιάζει πια τίποτα», σημείωσε ο αξιωματούχος. «Κακές ειδήσεις; Δεν τον νοιάζουν. Θα κάνει ό,τι θέλει. Θα κάνει ό,τι υποσχέθηκε στην προεκλογική του εκστρατεία».

Η Post ανέφερε επίσης ότι ήταν ο ίδιος ο Τραμπ που επέλεξε την κωμικοτραγική «φόρμουλα» που χρησιμοποίησε η κυβέρνησή του για να υπολογίσει τους συντελεστές των δασμών που επιβλήθηκαν σε κάθε χώρα. Σύμφωνα με αυτήν τη φόρμουλα, η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη βρέθηκαν στην κορυφή των χωρών που αποτελούν σοβαρές οικονομικές απειλές για τις ΗΠΑ και με βάση αυτήν επιβλήθηκαν δασμοί σε ακατοίκητα νησιά κοντά στην Ανταρκτική. Αυτή η φόρμουλα δεν οριστικοποιήθηκε παρά μόνο τρεις ώρες πριν από την παρουσίασή της, την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τραμπ παρομοίασε την επιβολή των δασμών του ως αναγκαία φαρμακευτική αγωγή που πρέπει να υποστεί ο κόσμος.

"Η ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ! Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΠΕΖΗΣΕ, ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΩΝΕΙ", ανέφερε σε ανάρτησή του στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. «Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΣ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΠΟΤΕ. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!!!»

Δεδομένης της κοσμοθεωρίας του Τραμπ, ο οποιοσδήποτε προβληματισμός για τη «στρατηγική» του είναι μάταιος και το να αναρωτηθεί κανείς «Τι προσπαθεί να πετύχει η κυβέρνηση;» είναι λανθασμένη κίνηση. Δεν υπάρχει στρατηγική. Ο Τραμπ δρα χωρίς στρατηγική. Αλλά έχει ξεκάθαρους και μακροχρόνιους στόχους.

Ο πρωταρχικός του στόχος είναι να επιλύσει τις δυσαρέσκειές του με τον κόσμο, όχι να χαράξει ουσιαστική ή ορθολογική δημόσια πολιτική. Πολλοί από τους στόχους του βασίζονται στην υπερβολική αυτοεκτίμηση ή αυτοσυντήρησή του. Πολλοί άλλοι είναι επιδερμικοί και ασταθείς. Πολλές από τις φιλοδοξίες του σχετίζονται με την εκδίκηση που επιδιώκει να πάρει από ανθρώπους, θεσμούς και οργανισμούς που θεωρεί ότι εκμεταλλεύτηκαν τον ίδιο, τη χώρα ή τους υποστηρικτές του. Έχει μακρά ιστορία να αποκαλεί τους εμπορικούς εταίρους της Αμερικής, μερικούς από τους κοντινότερους συμμάχους των ΗΠΑ, κλέφτες και τώρα έχει την εξουσία να κάνει κάτι γι' αυτό.

Μακάρι να ήταν αλλιώς. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτός ο εμπορικός πόλεμος θα επιδεινωθεί πριν τελικά βελτιωθεί η κατάσταση, απλώς και μόνο επειδή ο Τραμπ εδώ και δεκαετίες επιλέγει τη λογική να αφήνει το σπίτι του να καεί αντί να παραδεχτεί ότι έκανε λάθος.

Οι Ρεπουμπλικάνοι, εν μέσω πολλών εσωτερικών συγκρούσεων, δεν έχουν δείξει ακόμα ότι διαθέτουν τον χαρακτήρα και τη δύναμη που απαιτείται για να προκαλέσουν νομικά τον Τραμπ όσον αφορά το θέμα των δασμών. Ο πρόεδρος, επίσης, σπάνια ακούει τους ανώτερους συμβούλους του, αλλά ακόμα και αν το έκανε, πιθανότατα δεν θα είχε διαφορά, γιατί πολλοί από αυτούς είναι ήδη ένθερμοι υποστηρικτές των δασμών του.

Ο Μπέσεντ, ο οποίος άφησε τη Wall Street για να γίνει υπουργός Οικονομικών, δήλωσε σε συνεντεύξεις του το Σαββατοκύριακο ότι δεν βλέπει ύφεση στον ορίζοντα. Πρόσθεσε επίσης ότι οι δασμοί του Τραμπ είχαν ήδη καθυστερήσει και ότι ο ίδιος και η κυβέρνηση δεν βιάζονται να συνάψουν νέες συμφωνίες με τις χώρες που έχει στοχοποιήσει ο Λευκός Οίκος, επειδή – όπως είπε – εκμεταλλεύονται τις ΗΠΑ εδώ και πολύ καιρό.

Ο Λευκός Οίκος του Τραμπ θα συνεχίσει επίσης να διαδίδει ψευδείς μαθηματικούς τύπους, τυχαίους ιστορικούς συλλογισμούς και ψευδείς ειδήσεις προκειμένου να κρατά σε απόσταση τους αναλυτές και τους επικριτές του.

Ένας συνάδελφος επικαλέστηκε τον «Νόμο του Μπραντολίνι» την περασμένη εβδομάδα για να περιγράψει πόσο δύσκολο θα είναι για τον κόσμο να αντικρούσει μια τόσο επιθετική εκστρατεία παραπληροφόρησης. Ο «νόμος», που επινοήθηκε από έναν προγραμματιστή υπολογιστών ονόματι Αλμπέρτο Μπραντολίνι, λέει ουσιαστικά ότι «η ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για να αντικρούσεις ανοησίες είναι μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από αυτήν που χρειάζεται για να παραχθεί».

Ο χρόνος, όμως, θα δείξει. Η ύφεση δεν αποτρέπεται με επιθετική επικοινωνία. Και μια οικονομική ύφεση – ειδικά αν ο Τραμπ την έχει προκαλέσει άσκοπα και μόνος του – θα επηρεάσει τη ζωή, την εργασία και τις πολιτικές προτιμήσεις των ψηφοφόρων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ του χρόνου.

Ο Τραμπ θα έκανε καλά να το θυμάται αυτό όσο παίζει γκολφ.

Πηγή: The Washington Post

