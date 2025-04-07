Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επιβολή αντισταθμιστικών δασμών ύψους 25% σε μια σειρά από αμερικανικά αγαθά τη Δευτέρα, ως αντίποινα στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τον χάλυβα και το αλουμίνιο, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters.

Οι δασμοί σε ορισμένα προϊόντα θα τεθούν σε εφαρμογή στις 16 Μαΐου και σε άλλα αργότερα μέσα στη χρονιά, στις 1 Δεκεμβρίου, όπως αναφέρεται στο έγγραφο. Τα αγαθά που επηρεάζονται είναι ποικίλα και περιλαμβάνουν διαμάντια, οδοντικό νήμα, λουκάνικα, ξηρούς καρπούς και σόγια.

Ο επικεφαλής εμπορικών υποθέσεων της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ότι οι αντισταθμιστικοί δασμοί θα πλήξουν λιγότερα από τα 26 δισεκατομμύρια ευρώ (28,45 δισεκατομμύρια δολάρια) που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως.

Το μπέρμπον, το κρασί και τα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν αφαιρεθεί από τη λίστα των προϊόντων που επεξεργαζόταν η Επιτροπή τον Μάρτιο.

Η Επιτροπή είχε προγραμματίσει δασμό 50% στο μπέρμπον, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος απείλησε με αντίποινα ύψους 200% στα ευρωπαϊκά αλκοολούχα ποτά αν η ΕΕ προχωρήσει στην εφαρμογή του.

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνέντευξη κατά την επίσκεψή της στη Νορβηγία δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με τους νέους δασμούς που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ, αλλά και προετοιμασμένη να λάβει αντίμετρα. Παράλληλα, η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι οι Βρυξέλλες πρότειναν στις ΗΠΑ να εξαιρεθούν από τους δασμούς πλήρως και αμοιβαία τα βιομηχανικά προϊόντα, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί ένας εμπορικός πόλεμος.

«Πράγματι προσφέραμε δασμούς μηδέν προς μηδέν για τα βιομηχανικά προϊόντα, όπως κάναμε με επιτυχία με πολλούς άλλους εμπορικούς εταίρους. Γιατί η Ευρώπη είναι πάντα έτοιμη για μια καλή συμφωνία», ανέφερε. Αυτή η πρόταση «παραμένει στο τραπέζι», αλλά παράλληλα «είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με αντίμετρα και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας». Η πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι η ΕΕ θα προστατευτεί από τις έμμεσες επιπτώσεις μέσω της εκτροπής του εμπορίου και για τον σκοπό αυτό, «θα δημιουργήσουμε μια Task Force για την επιτήρηση των εισαγωγών».

«Ενώ η ΕΕ παραμένει ανοιχτή και προτιμά τις διαπραγματεύσεις, δεν θα περιμένουμε ατέλειωτα», δήλωσε τη Δευτέρα ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, στο Λουξεμβούργο, μετά από συζητήσεις με τους ομολόγους του από τα κράτη μέλη.

Ο ίδιος τόνισε ότι «μέχρι στιγμής, παρά τις προσπάθειες και τις ανοικτές προτάσεις, δεν έχουμε δει την πραγματική δέσμευση που θα οδηγούσε σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση, γιατί πρέπει να είναι δίκαιο και για τις δύο πλευρές», προσθέτοντας ότι «δεν ασχολούμαστε με το να πάμε με τη μέθοδο "αντίποινα για αντίποινα"».

Τα κράτη μέλη «θέλουν να δώσουν στις ΗΠΑ χρόνο να σκεφτούν την όλη κατάσταση, καθώς η αμερικανική αγορά έχασε 5 τρισεκατομμύρια σε μερικές ημέρες, δεν είναι μια καλή λύση για την αμερικανική οικονομία», δήλωσε ο Μιχαλ Μπαρανόφσκι, Υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας της Πολωνίας, που προήδρευσε της συνάντησης.



