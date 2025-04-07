Ντούισμπουργκ: Κλειστά σχολεία μετά από ακροδεξιές απειλές

Θορυβημένοι οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο.Δύο απειλητικές επιστολές σε σχολεία ήταν αρκετές για να παραμένουν κλειστά σήμερα, Δευτέρα, 17 σχολεία στην πόλη Ντούισμπουργκ (500.000 κάτοικοι) στην δυτική Γερμανία. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα το περιεχόμενο των επιστολών. Σύμφωνα με την αστυνομία, σχολείο στο κέντρο της γερμανικής πόλης έλαβε ήδη την Παρασκευή επιστολή «με απειλές ακροδεξιών», στην οποία ο αποστολέας ανακοίνωνε τέλεση «αξιόποινων πράξεων» στο εν λόγω σχολείο. Την Κυριακή το ίδιο σχoλειο έλαβε και δεύτερη απειλητική επιστολή.



Η περιφερειακή κυβέρνηση κάνει λόγο σήμερα για «ασαφείς απειλές», βάσει των οποίων κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν περιπολίες στα σχολεία που παρέμειναν κλειστά. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, «με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και διδακτικού προσωπικού» αποφασίστηκε τα παραμείνουν κλειστά 17 σχολεία και οι 18.000 μαθητές να κάνουν μάθημα εξ αποστάσεως.

Η Bild γράφει ότι γίνεται λόγος για «εκκαθαρίσεις»

Η διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας Bild γράφει σήμερα ότι στις απειλητικές επιστολές γίνεται λόγος για «εκκαθαρίσεις», χωρίς ωστόσο να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες. Τα πρακτορεία ειδήσεων αναφέρουν ότι η είδηση για απειλές ακροδεξιών θορύβησαν ιδιαίτερα μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο.



Η αστυνομία Ντούισμπουργκ θεωρεί δεδομένο ότι δεν προκύπτει πραγματικός κίνδυνος από τις επιστολές. «Παρ΄ όλα αυτά περιπολικά θα περνούν έξω από τα άδεια, από μαθητές, σχολεία», τόνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ντάνιελ Κάτενμπεκ. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του αποστολέα ή των αποστολέων των απειλητικών επιστολών.



Το μάθημα έγινε κανονικά στα γυμνάσια της πόλης. Οι γονείς ενημερώθηκαν με σχετικό e-mail ότι έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν αν θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους στα σχολεία ή να τα κρατήσουν στο σπίτι.



Εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης του Ντίσελντορφ, η οποία είναι αρμόδια για την Εποπτεία Σχολείων στην περιοχή, δήλωσε ότι «τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο, Τρίτη».



(dpa, epd)

