Τραμπ: Ο πόλεμος στη Γάζα θα τερματιστεί σύντομα - Νετανιάχου: Θα εκμηδενίσουμε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας θα τερματιστεί σχετικά σύντομα δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών που είχε τη Δευτέρα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ τόνισε ότι είχε μια εξαιρετική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για το Ιράν αλλά και το εμπόριο, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες θα διαπραγματευτούν μια εντελώς νέα εμπορική συμφωνία.

Ερωτηθείς για τους δασμούς και αν σκέφτεται να «παγώσει» την εφαρμογή τους προκειμένου να διεξάγουν οι ΗΠΑ διαπραγματεύσεις με τους εμπορικούς εταίρους τους, σημείωσε ότι δεν εξετάζεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ωστόσο πρόσθεσε ότι θα έχει συζητήσεις με την Κίνα, την Ιαπωνία και άλλες χώρες για το θέμα.

«Λοιπόν, δεν το εξετάζουμε αυτό. Έχουμε πολλές, πολλές χώρες που έρχονται να διαπραγματευτούν συμφωνίες μαζί μας και θα έχουν δίκαιες συμφωνίες. Και σε ορισμένες περιπτώσεις θα πληρώσουν δίκαιους δασμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ επανέλαβε την απειλή του ότι θα επιβάλλει πρόσθετους δασμούς 50% στις εισαγωγές αγαθών από την Κίνα εάν το Πεκίνο δεν άρει την απειλή του να προβεί σε αντίποινα ύψους 34% στα αμερικανικά προϊόντα.

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι το εμπόριο μεταξύ των δύο οικονομιών πρέπει να είναι δίκαιο και αμοιβαίο, ενώ πρόσθεσε ότι η ΕΕ θα πρέπει να προχωρήσει σε περισσότερες αγορές ενεργειακών προϊόντων από τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο με πολλές χώρες όσον αφορά τους δασμούς.

Όσον αφορά την εξαίρεση της Ρωσίας από τους δασμούς, τόνισε ότι δε συζητήθηκε το θέμα καθώς οι ΗΠΑ δεν έχουν συναλλαγές με τη Μόσχα.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη Γάζα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ο έλεγχος και η κατοχή του παλαιστινιακού θύλακα θα είναι μια θετική εξέλιξη, επαναφέροντας στο προσκήνιο την πρόταση που έκανε κατά τις πρώτες εβδομάδες της νέας θητείας του στον Λευκό Οίκο.

«Το να υπάρχει μια δύναμη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες εκεί, ο έλεγχος και η ιδιοκτησία της Λωρίδας της Γάζας θα ήταν κάτι καλό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Σε ερώτηση για τις σχέσεις με το Ιράν και το πυρηνικό πρόγραμμα, ο Τραμπ τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν απευθείας συνομιλίες σε υψηλότατο επίπεδο με την Τεχεράνη και το Σάββατο θα διεξαχθεί μια πολύ σημαντική συνάντηση, συμπληρώνοντας ότι ενδεχομένως να υπάρξει και συμφωνία. Εάν οι απευθείας συνομιλίες με την Τεχεράνη αποτύχουν, ο Τραμπ σημείωσε ότι το Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπο με «μεγάλο κίνδυνο».

«Νομίζω ότι εάν οι συνομιλίες δεν είναι επιτυχείς με το Ιράν, νομίζω ότι το Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπο με μεγάλο κίνδυνο», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο και αν οι συνομιλίες δεν είναι επιτυχείς, στην πραγματικότητα πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ κακή μέρα για το Ιράν».

Τέλος, όσον αφορά την Ουκρανία σημείωσε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις με τη Μόσχα και το Κίεβο και σημειώνεται πρόοδος.

Από τη μεριά του, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα εξαλείψει τους εμπορικούς φραγμούς στις συναλλαγές με τις ΗΠΑ και ότι προχωρήσει σε κινήσεις για να εκμηδενιστεί το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με το Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι συνομίλησαν με τον Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και ότι οι δύο πλευρές εργάζονται για την επίτευξη μιας νέας συμφωνίας, προσθέτοντας παράλληλα ότι θα πρέπει να δοθεί στους κατοίκους της Γάζας η επιλογή να μετεγκατασταθούν οπουδήποτε θέλουν.

Οι δύο ηγέτες, όπως τόνισε ο Νετανιάχου, μίλησαν και για τη Συρία, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να επισημαίνει στον Τραμπ ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τουρκία να εκμεταλλευτεί την κατάσταση στη χώρα.



Πηγή: skai.gr

