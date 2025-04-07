Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα με επιπλέον δασμούς 50% την Κίνα αν δεν άρει τα αντίποινα του 34%.

Ο ίδιος σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social αναφέρει πως η Κίνα χθες εξέδωσε αντίποινα της τάξης του 34%, παρά την προειδοποίησή του ότι κάθε χώρα που ανταποδίδει αντίποινα στις ΗΠΑ εκδίδοντας πρόσθετους δασμούς, θα αντιμετωπίζει επιπλέον δασμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως εάν η Κίνα δεν αποσύρει την αύξηση του 34% μέχρι αύριο, 8 Απριλίου 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν πρόσθετους δασμούς στην Κίνα 50%, με ισχύ από τις 9 Απριλίου.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι δεν θα δώσει συνέχεια στα αιτήματα συναντήσεων με Κινέζους αξιωματούχους κι ότι αντιθέτως «διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες, που επίσης ζήτησαν συναντήσεις, θα ξεκινήσουν αμέσως».

Πηγή: skai.gr

