Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα με επιπλέον δασμούς 50% την Κίνα αν δεν άρει τα αντίποινα του 34%.
Ο ίδιος σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social αναφέρει πως η Κίνα χθες εξέδωσε αντίποινα της τάξης του 34%, παρά την προειδοποίησή του ότι κάθε χώρα που ανταποδίδει αντίποινα στις ΗΠΑ εκδίδοντας πρόσθετους δασμούς, θα αντιμετωπίζει επιπλέον δασμούς.
Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως εάν η Κίνα δεν αποσύρει την αύξηση του 34% μέχρι αύριο, 8 Απριλίου 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν πρόσθετους δασμούς στην Κίνα 50%, με ισχύ από τις 9 Απριλίου.
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι δεν θα δώσει συνέχεια στα αιτήματα συναντήσεων με Κινέζους αξιωματούχους κι ότι αντιθέτως «διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες, που επίσης ζήτησαν συναντήσεις, θα ξεκινήσουν αμέσως».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.