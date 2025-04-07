Τουλάχιστον 3 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Δύο Σύροι βρήκαν τον θάνατο από ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το απόγευμα του υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Είχε προηγηθεί ενημέρωση για έναν νεκρό από επιδρομή «drone του ισραηλινού εχθρού στο χωριό Ταϊμπέχ», κοντά στα σύνορα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι κατά την επιχείρηση στην περιοχή της Ταϊμπέχ εξοντώθηκε ο Μοχάμεντ Άντναν Μανσούρ, «διοικητής πυροβολικού της Χεζμπολάχ» ο οποίος φέρεται να διηύθυνε πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Χθες, Κυριακή, άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει πως στόχος της επίθεσης ήταν μέλη της Χεζμπολάχ που «προσπαθούσαν να ανοικοδομήσουν τρομοκρατικές υποδομές» της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Ο λιβανέζικος στρατός διαβεβαίωσε ωστόσο πως «δεν υπήρχε στρατιωτικό υλικό» στην περιοχή που βομβαρδίστηκε.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ANI στα γαλλικά), προκατασκευασμένα καταλύματα τα οποία χρησιμοποιούν εκτοπισμένοι που έχασαν τα σπίτια τους στη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, βρέθηκαν επίσης στο στόχαστρο αεροπορικών επιδρομών στην περιοχή Νακούρα.

Παρότι έχει τεθεί σε εφαρμογή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χεζμπολάχ από την 27η Νοεμβρίου, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει συχνά βομβαρδισμούς στον γειτονικό Λίβανο. Βάσει της συμφωνίας, μόνο κυανόκρανοι του ΟΗΕ και ο στρατός του Λιβάνου θα παρέμεναν στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ η αποδυναμωμένη Χεζμπολάχ όφειλε να αναδιατάξει τις δυνάμεις της βόρεια του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, και να διαλύσει τις εναπομείνασες στρατιωτικές υποδομές της κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

