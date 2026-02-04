Ο Τραμπ αποσύρει 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), θα μειώσει τον αριθμό των ομοσπονδιακών πρακτόρων μετανάστευσης στη Μινεσότα κατά 700, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο «τσάρος των συνόρων» του Λευκού Οίκου, Τομ Χόμαν.
Ο Τραμπ έχει αναπτύξει χιλιάδες ένοπλους πράκτορες μετανάστευσης μέσα και γύρω από τη Μινεάπολη φέτος, προκαλώντας διαμαρτυρίες.
Ο Χόμαν δήλωσε ότι προχωρά σε μερική αποχώρηση των δυνάμεων επειδή διαπιστώνει «πρωτοφανή» συνεργασία από τους εκλεγμένους σερίφηδες της Μινεσότα, οι οποίοι διαχειρίζονται τις φυλακές των κομητειών.
«Ας είμαστε ξεκάθαροι: ο πρόεδρος Τραμπ προτίθεται πλήρως να επιτύχει μαζικές απελάσεις κατά τη διάρκεια αυτής της διακυβέρνησης και οι ενέργειες επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας θα συνεχιστούν κάθε μέρα σε όλη τη χώρα», δήλωσε ο Χόμαν σε συνέντευξη Τύπου. «Ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε μια υπόσχεση. Και δεν έχουμε λάβει οδηγία για το αντίθετο.»
