Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει τη δημιουργία αποθεμάτων κρίσιμων ορυκτών με πρωταγωνιστικό ρόλο της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, σε μια προσπάθεια μείωσης της εξάρτησης από την Κίνα.

Το σχέδιο περιλαμβάνει κοινά αποθέματα και περιορισμούς εξαγωγών σε επαναχρησιμοποιήσιμα μέταλλα και απόβλητα σπάνιων γαιών, χωρίς προς το παρόν να έχουν δοθεί αναλυτικές λεπτομέρειες.

Η Κίνα εφαρμόζει από το 2023 ελέγχους εξαγωγών σε κρίσιμα μέταλλα, προκαλώντας διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού εκτός Κίνας.

Τα στρατηγικά αποθέματα κρίνονται απαραίτητα για την προστασία της ευρωπαϊκής οικονομίας, της αμυντικής βιομηχανίας και της ενεργειακής μετάβασης, λόγω έλλειψης δυνατοτήτων επεξεργασίας και καθυστερήσεων στη διαφοροποίηση των πηγών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί σχέδια δημιουργίας αποθεμάτων κρίσιμων ορυκτών, με την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία να αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικούς ρόλους, στο πλαίσιο προσπάθειας μείωσης της εξάρτησης από την Κίνα, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκάλυψε τον Δεκέμβριο την ύπαρξη σχεδίου για κοινά αποθέματα και περιορισμούς εξαγωγών σε επαναχρησιμοποιήσιμα μέταλλα και απόβλητα σπάνιων γαιών, χωρίς να δώσει όμως προς το παρόν λεπτομέρειες, σύμφωνα με το Reuters. Η Κίνα, κορυφαίος παραγωγός βιομηχανικών μετάλλων, επιβάλλει από το 2023 ελέγχους εξαγωγών σε γάλλιο, γερμάνιο, βολφράμιο, ίνδιο, μολυβδαίνιο, αντιμόνιο και βαρέες σπάνιες γαίες όπως δυσπρόσιο και τέρβιο, διαταράσσοντας αλυσίδες εφοδιασμού εκτός Κίνας.

Ελλείψει δυνατοτήτων επεξεργασίας στην Ευρώπη και μεγάλων καθυστερήσεων στη διαφοροποίηση, τα στρατηγικά αποθέματα θεωρούνται βασικό εργαλείο για προστασία της οικονομίας, της αμυντικής βιομηχανίας και ενεργειακής μετάβασης.

Σύμφωνα με πηγές που συμμετείχαν σε διαδικτυακή συνάντηση με Ευρωπαίους αξιωματούχους τον Δεκέμβριο, η Γαλλία θα χειριστεί τη χρηματοδότηση αγορών, η Γερμανία την προμήθεια και η Ιταλία την αποθήκευση. Ιταλία και Γερμανία έχουν ήδη δεσμευθεί για συνεργασία με αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων υλών.

Η συνάντηση εστίασε κυρίως στο θέμα των εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπως της ιταλικής Pacorini Global Services και της ολλανδικής C. Steinweg, στελέχη των οποίων αρνήθηκαν να σχολιάσουν όταν ρωτήθηκαν από το Reuters.

Πηγή που δεν κατονομάζεται εξέφρασε απογοήτευση για την αργή πρόοδο της ΕΕ, με «πολλές ομάδες εργασίας και συζητήσεις, αλλά λίγη δράση», ενώ μια άλλη πηγή ανέφερε πως η Ιταλία συντονίζεται τεχνικά με Επιτροπή, Γερμανία και Γαλλία.

Η λίστα κρίσιμων υλικών της ΕΕ περιλαμβάνει 34 στοιχεία, εκ των οποίων 17 στρατηγικά για την πράσινη ή ψηφιακή μετάβαση, άμυνα και αεροναυπηγική.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τον Οκτώβριο ότι η ΕΕ θα επιταχύνει συνεργασίες με Αυστραλία, Καναδά, Χιλή, Γροιλανδία, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν και Ουκρανία.

