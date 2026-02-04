Ομοσπονδιακός δικαστής περιορίζει τη χρήση δακρυγόνων από την ICE στο Πόρτλαντ

Ένας δικαστής στο Όρεγκον απαγόρευσε προσωρινά την Τρίτη στους ομοσπονδιακούς πράκτορες να χρησιμοποιούν δακρυγόνα σε διαδηλώσεις έξω από το γραφείο της Υπηρεσίας Επιβολής Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Πόρτλαντ, λίγες ημέρες αφότου οι πράκτορες έκαναν χρήση χημικών κατά τη διάρκεια μιας σε μεγάλο βαθμό ειρηνικής διαδήλωσης στην πόλη, στην οποία συμμετείχαν και παιδιά, όπως αναφέρει η Washington Post.

Στην απόφασή του, ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Μάικλ Σάιμον διέταξε τους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς να απέχουν από τη χρήση χημικών ή βλημάτων για τουλάχιστον 14 ημέρες «εντός ή πλησίον» του γραφείου της ICE στη γειτονιά South Waterfront του Πόρτλαντ.

Το κτίριο έχει γίνει το επίκεντρο διαμαρτυριών κατά της καταστολής της μετανάστευσης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), με τις πρόσφατες διαδηλώσεις εκεί να πυροδοτούνται από την οργή για τις δολοφονίες των Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη.

Ο Σάιμον απαγόρευσε επίσης στους ομοσπονδιακούς πράκτορες της περιοχής να βάλλουν οποιοδήποτε πυρομαχικό ή να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε όπλο —συμπεριλαμβανομένων των «λιγότερο θανατηφόρων» όπλων— στο κεφάλι, τον αυχένα ή τον κορμό οποιουδήποτε, «εκτός εάν ο αστυνομικός δικαιολογείται νομικά να χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία εναντίον αυτού του ατόμου».

Περιστατικά υπερβολικής βίας

Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν διάφορες φερόμενες πράξεις βίας ή υπερβολικής χρήσης βίας από ομοσπονδιακούς πράκτορες, όπως:

Τραυματισμός ηλικιωμένης : Πράκτορες του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας πυροβόλησαν μια 84χρονη γυναίκα στο κεφάλι με χημικό βλήμα, ενώ κρατούσε ειρηνικά ένα πανό. Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της «βουτηγμένη στο αίμα» και διαγνώστηκε με διάσειση.

: Πράκτορες του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας πυροβόλησαν μια 84χρονη γυναίκα στο κεφάλι με χημικό βλήμα, ενώ κρατούσε ειρηνικά ένα πανό. Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της «βουτηγμένη στο αίμα» και διαγνώστηκε με διάσειση. Επίθεση σε δημοσιογράφους: Ένας ανεξάρτητος εικονολήπτης πυροβολήθηκε στα γεννητικά όργανα με βλήματα, ενώ ένας φωτορεπόρτερ είδε την κάμερά του να καταστρέφεται από πράκτορα πριν δεχθεί περίπου 20 πλήγματα από σφαίρες πιπεριού.

«Σε μια εύρυθμη συνταγματική δημοκρατία, η ελευθερία του λόγου, η θαρραλέα συλλογή ειδήσεων και η μη βίαιη διαμαρτυρία επιτρέπονται, γίνονται σεβαστές και μάλιστα γιορτάζονται. Σε ένα αυταρχικό καθεστώς, αυτό δεν συμβαίνει. Το έθνος μας βρίσκεται τώρα σε ένα σταυροδρόμι», ανέφερε ο Σάιμον στα δικαστικά έγγραφα.

Αντιδράσεις τοπικών αρχών και κατοίκων

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ, Κιθ Γουίλσον, καταδίκασε τη χρήση «βαριών κυμάτων χημικών πυρομαχικών», δηλώνοντας ότι η πόλη κινείται γρήγορα προς την επιβολή προστίμου σε εγκαταστάσεις κράτησης που χρησιμοποιούν χημικά μέσα.

Επιπλέον, κάτοικοι γειτονικών κτιρίων κατέθεσαν ξεχωριστή αγωγή, με ορισμένους να δηλώνουν ότι αναγκάζονται να κοιμούνται φορώντας αντιασφυξιογόνες μάσκες ή μέσα στις μπανιέρες τους για να αποφύγουν τα δακρυγόνα που εισχωρούν στα σπίτια τους.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), μέσω της Τρίσια ΜακΛάφλιν, απέδωσε την ευθύνη στους διαδηλωτές και στις τοπικές αρχές που «αποτυγχάνουν να διατηρήσουν την τάξη στους δρόμους τους», υποστηρίζοντας ότι η ένταση των φαινομένων στο συγκεκριμένο σημείο δεν αποτελεί υπαιτιότητα της ICE.

