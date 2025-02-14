Οι ΗΠΑ εκτιμούν τις προσπάθειες του Μεξικού κατά της παράτυπης μετανάστευσης

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε χθες πως εκτιμά τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τις αρχές στο Μεξικό για να περιοριστεί η παράτυπη μετανάστευση προς τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον μεξικανό ομόλογό του Χουάν Ραμόν ντε λα Φουέντε, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη οι κυβερνήσεις των δύο χωρών.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε αφού ανέλαβε να προχωρήσει στην επιβολή δασμών 25% στα μεξικανικά αγαθά που εισάγονται στη χώρα του, προσάπτοντας στο Μεξικό υπερβολική χαλαρότητα στον αγώνα εναντίον της παράτυπης μετανάστευσης καθώς και της διακίνησης ναρκωτικών προς τη χώρα του.

Κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης, που έγινε προχθές Τετάρτη, ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο «εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τις πρόσφατες προσπάθειες του Μεξικού ώστε να καμφθεί η παράνομη μετανάστευση», σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο που δημοσιοποίησε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους χθες.

Αναγνώρισε επίσης τη συνεργασία του Μεξικού για τον επαναπατρισμό μεταναστών χωρίς χαρτιά.

Η συνδιάλεξη αυτή έγινε «σε συνέχεια» των «συμφωνιών που κλείστηκαν» ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη μεξικανή ομόλογό του Κλαούδια Σέινμπαουμ, ανέφερε από την άλλη πλευρά η γραμματεία (το υπουργείο) Εξωτερικών του Μεξικού μέσω X.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την 1η Φεβρουαρίου την επιβολή τελωνειακών δασμών 25% σε όλα τα αγαθά που εξάγουν στη χώρα του το Μεξικό και ο Καναδάς, παρότι τις τρεις χώρες συνδέει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Όμως αποφάσισε να αναβληθεί η εφαρμογή τους για έναν μήνα, έπειτα από τηλεφωνική διαπραγμάτευση με την κυρία Σέινμπαουμ. Αυτή η τελευταία ανέπτυξε κατόπιν 10.000 στρατιωτικούς στα σύνορα με τις ΗΠΑ.

Από την άλλη, η μεξικανική κυβέρνηση ζητεί οι ΗΠΑ να σταματήσουν τις ροές όπλων προς μεξικανικά καρτέλ των ναρκωτικών — κάποια από τα οποία ο αμερικανός πρόεδρος διέταξε να χαρακτηριστούν «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Οι υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν επίσης για τις προσπάθειες καταπολέμησης της διακίνησης φαιντανύλης, ισχυρού οπιοειδούς που ενοχοποιείται για τουλάχιστον 75.000 θανάτους από υπερβολική δόση κάθε χρόνο στις ΗΠΑ.

«Το Μεξικό και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να εργάζονται με συντονισμένο τρόπο, με πλήρη σεβασμό στην εθνική κυριαρχία μας, για το καλό και των δύο λαών», διαβεβαίωσε το μεξικανικό ΥΠΕΞ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.