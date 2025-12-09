Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε πως πρόσφερε οικονομική βοήθεια στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του συμμάχου του ότι οι δυο τους κατέληξαν σε συμφωνία.

Ο Όρμπαν ταξίδεψε τον περασμένο μήνα στην Ουάσινγκτον για να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο και, μετά την επίσκεψη, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να παρέχουν στη Βουδαπέστη «οικονομική προστασία». «Όχι, δεν του το υποσχέθηκα, αλλά σίγουρα το ζήτησε», δήλωσε ο Τραμπ στο Politico.

Όταν ρωτήθηκε αν η Βουδαπέστη θα μπορούσε τελικά να λάβει το πακέτο διάσωσης, ο Τραμπ απέφυγε την ερώτηση και επαίνεσε τον Όρμπαν για την «πολύ καλή δουλειά» που έκανε στο να συγκρατήσει τη μετανάστευση. «Δεν επιτρέπει σε κανέναν να μπει στη χώρα του», σχολίασε.

Ο λαϊκιστής και εθνικιστής Όρμπαν αντιμετωπίζει προκλήσεις στις ερχόμενες εκλογές της άνοιξης στη χώρα του και δεν έχει εξασφαλισμένη ακόμη μια θητεία, λόγω της ανόδου της αντιπολίτευσης αλλά και της στασιμότητας της οικονομίας.

Η Βουδαπέστη υπό τον Όρμπαν βρίσκεται σε μακροχρόνια διαμάχη με την ΕΕ σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική αλλά και άλλες πολιτικές, με αποτέλεσμα οι Βρυξέλλες να παγώσουν τα κονδύλια που προορίζονταν για την Ουγγαρία και να επιβάλουν τεράστια πρόστιμα.

«Συμφώνησα με τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) και σφίξαμε τα χέρια. Σε περίπτωση που η Ουγγαρία αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μία από τις τέσσερις ή πέντε διεθνώς γνωστές, διαφανείς και ορατές διευκολύνσεις», δήλωσε ο Όρμπαν στα ουγγρικά μέσα ενημέρωσης μετά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τον περασμένο μήνα, προσθέτοντας ότι οι επιλογές περιλαμβάνουν μια γραμμή ανταλλαγής νομισμάτων ή μια ευέλικτη πιστωτική γραμμή.

Η δήλωση προκάλεσε ερωτήματα, με τον ηγέτη της ουγγρικής αντιπολίτευσης να αναρωτιέται δημόσια: «Γιατί ο Όρμπαν διαπραγματεύτηκε κρυφά ένα τεράστιο πακέτο διάσωσης;».

Πριν λίγο καιρό, ο Τραμπ έδωσε εντολή στο υπουργείο Οικονομικών να εγκρίνει πακέτο διάσωσης για την Αργεντινή, για να βοηθήσει τον ιδεολογικό του σύμμαχο και πρόεδρο της χώρας, Χαβιέρ Μιλέι.

Η αμερικανική παρέμβαση περιλαμβάνει άμεση αγορά αργεντίνικων πέσος από τις ΗΠΑ και μια συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων ύψους 20 δισ. δολαρίων, που δίνει στο Μπουένος Άιρες πρόσβαση σε δολάρια.

Στη συνέχεια, το κόμμα του Μιλέι κέρδισε στις ενδιάμεσες εκλογές, επιτρέποντάς του να προχωρήσει σε οικονομική αναδιάρθρωση της χώρας. Ο Τραμπ πανηγύρισε για το αποτέλεσμα, λέγοντας ότι η προσπάθεια «έφερε πολλά χρήματα στις ΗΠΑ», ενώ ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε πως η αμερικανική επένδυση «έφερε κέρδος».

Παράλληλα, η στρατηγική εθνικής ασφάλειας που παρουσίασε η κυβέρνηση Τραμπ είναι ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τις πολιτικές τους για τη μετανάστευση, και οι ΗΠΑ δείχνουν πως προσπαθούν να ενισχύσουν τα ακροδεξιά κόμματα ως μέρος μιας προσπάθειας «να βοηθήσουν την Ευρώπη να διορθώσει την τρέχουσα πορεία της».

Όταν ρωτήθηκε για το πόσο σκοπεύει να εμπλακεί στην ευρωπαϊκή πολιτική, ο Τραμπ απάντησε: «Θέλω να κυβερνήσω τις ΗΠΑ. Δεν θέλω να κυβερνήσω την Ευρώπη», αλλά πρόσθεσε: «Έχω υποστηρίξει ανθρώπους που δεν αρέσουν σε πολλούς Ευρωπαίους. Έχω υποστηρίξει τον Βίκτορ Όρμπαν».

Η φιλική σχέση του Τραμπ με τον Όρμπαν κρατά εδώ και μια δεκαετία, καθώς ο Ούγγρος πρωθυπουργός ήταν από τους πρώτους ηγέτες που τον υποστήριξαν στις προεδρικές εκλογές του 2016. Και ο Ρεπουμπλικανός τον έχει προσκαλέσει πολλές φορές στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ τάχθηκε επίσης στο πλευρό του Όρμπαν όταν εκείνος αρνήθηκε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, παρά την ευρωπαϊκή πίεση να απομακρυνθούν στην ΕΕ από τις εξαγωγές της Μόσχας.

Επιπλέον, ο Λευκός Οίκος εξαίρεσε την Ουγγαρία από τις αμερικανικές κυρώσεις για τη ρωσική ενέργεια για ένα έτος, με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι η Βουδαπέστη βρίσκεται σε μια μοναδική κατάσταση λόγω της γεωγραφικής της θέσης.

«Δεν έχει θάλασσα, οπότε δεν μπορεί να έχει πλοία που να φέρνουν ενέργεια», δήλωσε ο Τραμπ στο Politico. «Έχει έναν μεγάλο αγωγό που έρχεται από τη Ρωσία. Τον έχουν εδώ και πολύ καιρό. Η κατάστασή της είναι διαφορετική», σημείωσε.

