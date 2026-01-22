Λογαριασμός
Αλλαγές στα δρομολόγια λεωφορείων στα νότια προάστια, λόγω κακοκαιρίας

Η περιοχή στην Άνω Γλυφάδα θυμίζει «βομβαρδισμένο» τοπίο, καθώς η σφοδρότητα της χθεσινής κακοκαιρίας δημιούργησε «βουνά» από φερτά υλικά

κακοκαιρία

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις λεωφορειακών γραμμών στα νότια προάστια τίθενται σε ισχύ από τον ΟΑΣΑ, λόγω της χθεσινής κακοκαιρίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ, οι παρακάτω λεωφορειακές γραμμές λειτουργούν με τις εξής τροποποιήσεις:

- Γραμμή 124: Εκτός περιοχής Πυρναρί - Αγία Τριάδα.

- Γραμμή 162: Έως Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

- Γραμμή 154: Έως Παλαιό Τέρμα (Γούναρη).

- Γραμμή 856: Εκτός οδού Καφαντάρη (από Λεωφόρο Βουλιαγμένης).

- Γραμμή 117: Εναλλακτικό τέρμα στη στάση «Βότκας». Στη συνέχεια δεξιά στην οδό Τριπτολέμου και κατόπιν κανονική πορεία (περιοχή Κορμπι).

- Γραμμή 120: Παράκαμψη οδού Ηφαίστου. Παραλείπονται οι στάσεις 1η, 2η, 3η, 4η και 5η Ηφαίστου, καθώς και οι στάσεις 1η, 2η και 3η Αγίας Μαρίνας.

