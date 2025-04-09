Συμφωνία 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ ΔΝΤ και Αργεντινής

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Αργεντινή για διευρυμένη οικονομική βοήθεια 48 μηνών, συνολικού ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Reuters.

Το ΔΝΤ είπε ότι η συμφωνία, η οποία υπόκειται σε έγκριση από το εκτελεστικό του συμβούλιο, «στηρίζεται στην εντυπωσιακή πρόοδο των αρχών στη σταθεροποίηση της οικονομίας, που υποστηρίζεται από μια ισχυρή δημοσιονομική βάση, που προσφέρει ταχεία αποπληθωρισμό και ανάκαμψη της δραστηριότητας και των κοινωνικών δεικτών».

Η Αργεντινή χρειάζεται απεγνωσμένα τη συμφωνία των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να «ξεκλειδώσει» τους ελέγχους κεφαλαίων που εμποδίζουν τις επενδύσεις, να ενισχύσει τα εξαντλημένα συναλλαγματικά της αποθέματα και να βγει από μια σφιχτή πληθωριστική πίεση.

«Όταν το διοικητικό συμβούλιο συζητήσει το πρόγραμμα, θα γίνει γνωστό το ποσό της πρώτης εκταμίευσης», δήλωσε πηγή του ΔΝΤ.

Το εκτελεστικό συμβούλιο του ΔΝΤ θα εξετάσει την προτεινόμενη ρύθμιση τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι συνεχάρη τον υπουργό Οικονομίας Λουίς Καπούτο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.

