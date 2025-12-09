Μερτς: Απαράδεκτη για την Ευρώπη η στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ

Τη νέα στρατηγική εθνική ασφάλειας των ΗΠΑ σχολίασε με δεικτικό τρόπο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αναφέροντας πως δεν τον εξέπληξε αλλά ορισμένα μέρη της είναι «απαράδεκτα» για την Ευρώπη.

Σε δηλώσεις τους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου, ο κ. Μερτς σχολίασε για την εθνική στρατηγική ασφάλειας πως: «Κάποια από αυτά είναι κατανοητά, κάποια είναι αποδεκτά και κάποια είναι απαράδεκτα για εμάς από ευρωπαϊκή σκοπιά», είπε.

«Δεν υπάρχει λόγος οι Αμερικανοί να θέλουν να σώσουν τη δημοκρατία στην Ευρώπη», τόνισε και επισήμανε πως επιβεβαιώνεται η άποψή του πως η ΕΕ πρέπει να «γίνει πολύ πιο ανεξάρτητη από τις ΗΠΑ όσον αφορά την πολιτική ασφάλειας».

Ο Γερμανός καγκελάριος ανέφερε επίσης πως προσκάλεσε τον Τραμπ να επισκεφτεί τη χώρα του το 2026, με την πρόσκληση να γίνεται δεκτή «με μεγάλο ενθουσιασμό», αλλά δεν έχει καθοριστεί ακόμη ημερομηνία.

Σημειώνεται πως στο 33σέλιδο έγγραφο που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση Τραμπ πριν λίγες μέρες αναφέρεται:

«Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διακρατικών οργανισμών που υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και κυριαρχία, τις μεταναστευτικές πολιτικές που μετασχηματίζουν την ήπειρο και δημιουργούν διαμάχες, τη λογοκρισία της ελευθερίας του λόγου και την καταστολή της πολιτικής αντιπολίτευσης, τη δραματική μείωση των γεννήσεων και την απώλεια της εθνικής ταυτότητας και αυτοπεποίθησης».

Το έγγραφο επαναλαμβάνει επίσης τη ρατσιστική θεωρία συνωμοσίας της «μεγάλης αντικατάστασης», η οποία υποστηρίζει ότι οι ελίτ συνωμοτούν για να μειώσουν την εκλογική δύναμη των λευκών Ευρωπαίων, ανοίγοντας τις πόρτες των χωρών τους στη μετανάστευση από την αφρικανική ήπειρο, και συγκεκριμένα από μουσουλμανικές χώρες. «Μακροπρόθεσμα, είναι περισσότερο από πιθανό ότι, το αργότερο μέσα σε λίγες δεκαετίες, ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ θα έχουν πλειοψηφία μη Ευρωπαίων», αναφέρει επίσης το έγγραφο.

