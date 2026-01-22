«Κανείς δεν θέλει τον παλιό ΟΠΕΚΕΠΕ της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνοντας ότι η μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ θα αφήσει πίσω της ένα δικαιότερο σύστημα υπέρ των πραγματικών παραγωγών.

Με αφορμή την πρόταση του πρωθυπουργού που υπερψηφίστηκε χθες για σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με αντικείμενο την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, ο κ. Χατζηδάκης κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αξιοποιήσουν τον χρόνο που μένει μέχρι τις εκλογές, ώστε να βγούμε από την αντίληψη ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως είπε, είναι ένα υπουργείο αποζημιώσεων και επιδοτήσεων, και να γίνει ένα υπουργείο για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου.

Μάλιστα, σημείωσε ότι στο πλαίσιο της Διακομματικής Επιτροπής θα καταγραφούν απόψεις, θα κληθούν φορείς, ινστιτούτα και ειδικοί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.