Την ώρα που στο Σουδάν μαίνεται και πάλι πόλεμος μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης – με απίστευτες φρικαλεότητες εναντίον του άμαχου πληθυσμού - το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) καταδίκασε σήμερα ένα ηγετικό μέλος σουδανικής παραστρατιωτικής οργάνωσης σε 20 χρόνια κάθειρξης για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που διαπράχθηκαν στη διάρκεια εμφυλίου πολέμου πριν από 20 χρόνια, στην περιοχή του Νταρφούρ.

Ο Αλί Μουχάμαντ Αλί Αμπντ-Αλ-Ραχμάν, γνωστός επίσης με το πολεμικό όνομα Αλί Κουσέιμπ, κρίθηκε ένοχος τον Οκτώβριο για πολλαπλά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων βιασμών, δολοφονιών και βασανιστηρίων που διαπράχθηκαν στο Νταρφούρ μεταξύ του 2003 και του 2004.

Ντυμένος με μπλε κοστούμι και γραβάτα, ο 76χρονος άνδρας παρέμεινε ατάραχος κατά την ανακοίνωση της ποινής του.

Ο Αμπντ-Αλ-Ραμχάν, που παραδόθηκε οικειοθελώς το 2020 στο ΔΠΔ, ήταν ηγετικό μέλος της σουδανικής πολιτοφυλακής των Τζαντζαουίντ - μιας κυρίως αραβικής, παραστρατιωτικής οργάνωσης, που είχε εφοδιαστεί με όπλα από τη σουδανική κυβέρνηση για να σκοτώνει κυρίως ομάδες μαύρων Αφρικανών στο Νταρφούρ - και συμμετείχε «ενεργά» στη διάπραξη των εγκλημάτων, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Η δικαστής Κόρνερ δήλωσε ότι ο ίδιος είχε «προσωπικά διαπράξει» ξυλοδαρμούς, ακόμα και με τσεκούρι, και εκτελέσεις. Η ίδια αναφέρθηκε σε μαρτυρίες θυμάτων που είχαν δηλώσει ότι εκείνος είχε εξαπολύσει «εκστρατεία εξόντωσης, ταπείνωσης και εκτοπισμού».

Τον Νοέμβριο, ο εισαγγελέας Τζούλιαν Νίκολς είχε ζητήσει ισόβια κάθειρξη για τον Αμπντ-Αλ-Ραχμάν. «Ένας δολοφόνος με τσεκούρι στέκεται κυριολεκτικά μπροστά σας», είχε δηλώσει τους δικαστές, χαρακτηρίζοντας «εφιαλτικές» τις περιγραφές των εγκλημάτων.

Ο Αμπντ-Αλ-Ραχμάν αρνήθηκε ότι ήταν υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Τζαντζαουίντ.

Τον Φεβρουάριο του 2020 διέφυγε στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία όταν η νέα σουδανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συνεργαστεί με την έρευνα του ΔΠΔ.

Δήλωσε ότι παραδόθηκε στη συνέχεια διότι ήταν «απεγνωσμένος» και φοβόταν ότι οι αρχές θα τον εκτελούσαν, έναν ισχυρισμό που απέρριψε το δικαστήριο.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται



Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η σύγκρουση στο Νταρφούρ, που έλαβε τέλος το 2020, προκάλεσε τον θάνατο 300.000 ανθρώπων και οδήγησε στον εκτοπισμό 2,5 εκατομμυρίων άλλων.

Από τον Απρίλιο του 2023, στο Σουδάν μαίνεται και πάλι πόλεμος μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ/RSF), που προήλθαν από τους Τζαντζαουίντ.

Στη διάρκεια του νέου εμφυλίου έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί.

Στις αρχές Νοεμβρίου, η εισαγγελία του ΔΠΔ προειδοποίησε ότι οι θηριωδίες που διαπράχθηκαν στην πόλη Ελ-Φάσερ του Σουδάν θα μπορούσαν να συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.



