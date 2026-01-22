Διπλωματικός πυρετός σε Νταβός, Βρυξέλλες και Μόσχα - Όλες οι εξελίξεις

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντιούνται απόψε στις Βρυξέλλες σε μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής, με τις διατλαντικές σχέσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας τους.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε την Τετάρτη από τις απειλές του σχετικά με την κατάληψη της Γροιλανδίας, αλλά αυτό δεν κατόρθωσε να κατευνάσει τις ανησυχίες των Ευρωπαίων σχετικά με τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Ευρώπη.

Αλλά και στο Νταβός έχουμε ακόμη μία πολυάσχολη ημέρα, με Τραμπ να αναμένεται να συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο μεταξύ, ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, κατευθύνεται στο Κρεμλίνο για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

