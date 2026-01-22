Λογαριασμός
Ο Αντετοκούνμπο τα βάζει με τους συμπαίκτες τους στους Μπακς: «Όλοι παίζουν για τον εαυτό τους»

Δηλώσεις που ερμηνεύονται και ως ακόμα ένα βήμα προς την έξοδο από τους Μπακς έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, κάνοντας λόγο για εγωιστές και χαμένη χημεία

Αντετοκούνμπο

Μπορεί εκείνος να ήταν κορυφαίος ξανά, πετυχαίνοντας 40 πόντους, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα από τους Θάντερ με το τελικό 122-102.

Λίγο αργότερα, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, ανέφερε:

«Δεν παίζουμε σκληρά, δεν παίζουμε για να νικήσουμε, δεν είμαστε ενωμένοι, η χημεία μας έχει φύγει. Οι παίκτες είναι εγωιστές… Όλοι προσπαθούν να κάνουν πράγματα μόνοι τους».

