Μπορεί εκείνος να ήταν κορυφαίος ξανά, πετυχαίνοντας 40 πόντους, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα από τους Θάντερ με το τελικό 122-102.

Λίγο αργότερα, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, ανέφερε:

«Δεν παίζουμε σκληρά, δεν παίζουμε για να νικήσουμε, δεν είμαστε ενωμένοι, η χημεία μας έχει φύγει. Οι παίκτες είναι εγωιστές… Όλοι προσπαθούν να κάνουν πράγματα μόνοι τους».

Giannis says his teammates are being SELFISH 😳



Yeah he’s gone 😭 pic.twitter.com/IX97aNEkeN — BrickCenter (@BrickCenter_) January 22, 2026

