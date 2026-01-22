Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Το «τέλος» της φιλίας με τον «Mr Big» στη σκιά των καταγγελιών...

Ο Κρις Νορθ μίλησε ανοιχτά για τη ρήξη του με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, αποκαλύπτοντας ότι η φιλία τους έχει πλέον τελειώσει. Σε αποκλειστικό βίντεο του «People» από το επερχόμενο επεισόδιο της εκπομπής «Really Famous» με την Κάρα Μέγιερ Ρόμπινσον, που θα προβληθεί στις 26 Ιανουαρίου, ο 71χρονος ηθοποιός εξηγεί τι οδήγησε στο οριστικό «πάγωμα» της σχέσης τους, εν μέσω των σοβαρών καταγγελιών που τον βάρυναν τα τελευταία χρόνια.

«Δεν είμαστε φίλοι, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά προφανές», δηλώνει χαρακτηριστικά, αποδίδοντας την απομάκρυνσή τους στη δημόσια στάση που κράτησε η Πάρκερ απέναντι στις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση εις βάρος του.

Οι καταγγελίες και η δημόσια δήλωση των συμπρωταγωνιστριών

Το 2021, το «Hollywood Reporter» δημοσίευσε καταγγελίες από δύο γυναίκες, οι οποίες ισχυρίστηκαν ότι ο Κρις Νορθ τις κακοποίησε σεξουαλικά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, το 2004 και το 2015, όταν ήταν 22 και 25 ετών αντίστοιχα. Αργότερα, τρίτη γυναίκα δήλωσε στο «Daily Beast» ότι δέχτηκε σεξουαλική κακοποίηση το 2010, όταν ήταν 18 ετών.

Ο Νορθ αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει και δεν θα ξεπερνούσε ποτέ αυτό το όριο», χαρακτηρίζοντας τις ιστορίες «πλήρως κατασκευασμένες». Λίγο μετά, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της στο «Sex and the City», Σίνθια Νίξον και Κρίστιν Ντέιβις, εξέδωσαν κοινή δήλωση στήριξης προς τις γυναίκες που μίλησαν δημόσια.

«Είμαστε βαθιά λυπημένες για τις κατηγορίες εναντίον του Κρις Νορθ. Υποστηρίζουμε τις γυναίκες που μοιράστηκαν τις οδυνηρές εμπειρίες τους και τις επαινούμε για το θάρρος τους», ανέφεραν μεταξύ άλλων.

Ο Κρις Νορθ δεν έκρυψε την πικρία του για τη στάση των πρώην συνεργατριών του. «Η δήλωση που εξέδωσαν δεν ήταν παρά μια κίνηση διαχείρισης της εικόνας τους. Ήταν λυπηρή, απογοητευτική», λέει, τονίζοντας ότι περίμενε να τον καλέσουν προσωπικά πριν τοποθετηθούν δημόσια. «Με γνωρίζουν εδώ και πολλά χρόνια. Θα μπορούσαν να ακούσουν και τη δική μου πλευρά».

Παρότι αναγνωρίζει ότι η κατάσταση τον βοήθησε να καταλάβει ποιοι άνθρωποι στάθηκαν πραγματικά δίπλα του, παραδέχεται πως «ήταν οδυνηρό και επηρέασε τα πάντα». Όπως σημειώνει, αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, εκείνος δεν θα είχε αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο.

Μετά τις καταγγελίες, ο Κρις Νορθ απομακρύνθηκε από την αναβίωση της σειράς «And Just Like That», όπου ο εμβληματικός «Mr Big» πέθανε στο πρώτο επεισόδιο. Αν και είχε γυριστεί σκηνή για την επιστροφή του στο φινάλε της πρώτης σεζόν, αυτή δεν προβλήθηκε ποτέ, σφραγίζοντας οριστικά το τέλος μιας τηλεοπτικής -και προσωπικής- σχέσης που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

