Εντυπωσιακές εικόνες δημιουργήθηκαν στην παραλία Κριός της Παλαιόχωρας Χανίων, μετά την κακοκαιρία της Τετάρτης.

Τα μανιασμένα κύματα από τους θυελλώδεις ανέμους που έπνεαν στην περιοχή γέμισαν την ακτή με αφρό.

Όπως αναφέρει το zarpanews, πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που προκαλείται από την έντονη αναταραχή των κυμάτων και τη μεταφορά οργανικής ύλης (φυτοπλάγκτον, φύκια, αποσυντιθέμενα υλικά) από τη θάλασσα στην ακτή, η οποία στη συνέχεια ξεβράζεται ως λευκός αφρός.

Η κακοκαιρία με ισχυρούς ανέμους και μεγάλα κύματα δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για να αναμειχθεί ο αέρας με αυτή την οργανική ύλη, σχηματίζοντας αφρό, κάτι που παρατηρείται συχνά σε παραλίες της Κρήτης μετά από κακοκαιρίες.

Πηγή: skai.gr

