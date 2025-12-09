Η προσπάθεια περιγραφής της σχέσης της Ευρώπης με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστεί μια διπλωματική άσκηση πλήρους απασχόλησης. Είναι εταίρος; Περιστασιακά. Απειλή; Μερικές φορές. Μια δύναμη που αναδιαμορφώνει τη σχέση με τους δικούς του όρους; Πάντα.

Αυτό που είναι σαφές είναι ότι η Ευρώπη έχει να κάνει με έναν απρόβλεπτο, κυρίαρχο εταίρο, οι παρορμήσεις του οποίου μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα στην ήπειρο από τη μια μέρα στην άλλη.

Καθώς το Politico κατάρτιζε τη λίστα με τους 28 πιο ισχυρούς ανθρώπους στην ευρωπαϊκή πολιτική για το 2025, μια πραγματικότητα ήταν αναπόφευκτη: Κανείς δεν άσκησε μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρώπη φέτος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στη δεύτερη θέση κατατάσσει τη 48χρονη Δανή πρωθυπουργό, Μέττε Φρέντερικσεν, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της το 2019 ως η νεότερη πρωθυπουργός της Δανίας, ηγούμενη μιας μειοψηφικής κυβέρνησης που αντιμετώπισε την πανδημία, την ενεργειακή κρίση και τώρα τις μεταβολές στο τοπίο της ασφάλειας στην Ευρώπη. Κάποτε θεωρούμενη ως αριστερή ιδεαλίστρια, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ρεαλίστριες πολιτικούς της ηπείρου.

Στην επόμενη θέση βρίσκουμε τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

Ο Μερτς είναι ο άνθρωπος που σπάει τα μεταπολεμικά ταμπού της Γερμανίας.

Για μισό αιώνα, προσωποποιούσε τη συντηρητική Γερμανία: ένας Χριστιανοδημοκράτης αφοσιωμένος στους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και έτοιμος να εμπιστευτεί την Ουάσινγκτον για τη διατήρηση της ειρήνης. Τώρα, με τον πόλεμο στην ήπειρο και την οικονομία της Γερμανίας να παραπαίει, ο Mερτς έχει ξαναγράψει το σενάριο: μεγάλες δαπάνες, γρήγορος επανεξοπλισμός και δήλωση ότι το Βερολίνο -και η υπόλοιπη Ευρώπη- πρέπει να είναι έτοιμοι να σταθούν στα δικά τους πόδια.

Στην τέταρτη θέση τοποθετεί την Μαρίν Λε Πεν, η οποία είναι έτοιμη για μία από τις θρυλικές επιστροφές. Απαγορευμένη από το να υποβάλει υποψηφιότητα μετά από καταδίκη το Μάρτιο του 2025 για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ -μια απόφαση που συνοδεύτηκε από πενταετή απαγόρευση από δημόσια αξιώματα- η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς ποντάρει στο εφετείο για να ανατρέψει την τύχη της, όταν αυτό θα συνεδριάσει τον Ιανουάριο.

Ακόμη και «τραυματισμένη», η Λεπέν έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι δεν μπορεί να αγνοηθεί, συμβάλλοντας στην πτώση της γαλλικής κυβέρνησης τον Σεπτέμβριο. Επίσης, ασκεί πίεση στον αιώνιο αντίπαλό της Εμανουέλ Μακρόν, προσπαθώντας να ωθήσει τον Γάλλο πρόεδρο -του οποίου η δεύτερη θητεία έχει παρεμποδιστεί από την έλλειψη σταθερής πλειοψηφίας- να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Την πεντάδα κλείνει ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Πούτιν διαμορφώνει την Ευρώπη από τα σύνορά της, με μια σειρά επιθετικών ενεργειών. Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους επίθεσης κατά της Ουκρανίας, ο 73χρονος Ρώσος πρόεδρος έχει διευρύνει το πεδίο της μάχης, δοκιμάζοντας τις άμυνες του ΝΑΤΟ με υβριδικές επιθέσεις, εισβολές με drones και παλιομοδίτικα μαχητικά αεροσκάφη.

Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιθυμεί να αποστασιοποιηθεί από τη σύγκρουση, ο Πούτιν έχει προχωρήσει βαθιά στη Δυτική Ευρώπη, δοκιμάζοντας τα νεύρα των κυβερνήσεων και των ψηφοφόρων που δεν είναι συνηθισμένοι σε στρατιωτικές απειλές. Drones ρωσικής προέλευσης, έχουν κλείσει αεροδρόμια στην Κοπεγχάγη και το Όσλο και έχουν πετάξει πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γερμανία. Eπιπλέον, η Γαλλία έχει κατηγορήσει τη Μόσχα ότι οργανώνει εκστρατείες πολιτικής αποσταθεροποίησης εντός των συνόρων της.

Η λίστα του Politico με τα πρόσωπα που είχαν τη μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρώπη το 2025:

1. Ντόναλντ Τραμπ (Πρόεδρος των ΗΠΑ)

2. Μέττε Φρέντρικσεν (Πρωθυπουργός της Δανίας)

3. Φρίντριχ Μερτς (Καγκελάριος της Γερμανίας)

4. Μαρίν Λε Πεν (Επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς)

5. Βλαντίμιρ Πούτιν (Πρόεδρος της Ρωσίας)

6. Ναίτζελ Φάρατζ (Αρχηγός του Kόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου)

7. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (Πρόεδρος της Κομισιόν)

8. Μαρκ Ρούτε (Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ)

9. Τζόρτζια Μελόνι (Πρωθυπουργός της Ιταλίας)

10. Κιρ Στάρμερ (Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου)

11. Μάνφρεντ Βέμπερ (Πρώην επικεφαλής του ΕΛΚ)

12.Βίκτορ Όρμπαν (Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας)

13. Αλεξάντερ Στουμπ (Πρόεδρος της Φινλανδίας)

14. Βολοντίμιρ Ζελένσκι (Πρόεδρος της Ουκρανίας)

15. Γκαμπριέλ Ζουκμάν (Γάλλος οικονομολόγος)

16. Κάγια Κάλας (Επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ)

17. Τερέζα Ριμπέρα (Αντιπρόεδρος της Κομισιόν)

18. Ντάνιελ Εκ (Σουηδός δισεκατομμυριούχος, συνιδρυτής του Spotify)

19. Εμανουέλ Μακρόν (Πρόεδρος της Γαλλίας)

20. Μάριο Ντράγκι (Πρώην πρωθυπουργός και προέδρος της ΕΚΤ)

21. Αντρέι Μπάμπις (Πρωθυπουργός της Τσεχίας)

22. Αλέξους Γκρίνκεβιτς (Διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη)

23. Κάρολ Ναβρότσκι (Πρόεδρος της Πολωνίας)

24. Χάιντι Ράιχινεκ (Γερμανική Αριστερά)

25. Αντρέα Ορσέλ (CEO της UniCredit)

26. Ρίμα Χασάν (Μέλος της ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

27. Ρομπ Γέτεν (Νικητής στις ολλανδικές εκλογές)

28. Τζάνι Ινφαντίνο (Πρόεδρος της FIFA)

Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει τον πόλεμο και την πίεση από εχθρικές υπερδυνάμεις, θα ήταν εύκολο να παραβλεφθούν οι αργά αναπτυσσόμενες τάσεις που αναδιαμορφώνουν την ήπειρο από μέσα.

Φέτος, στο πλαίσιο της ετήσιας εξέτασης της επιρροής στην Ευρώπη, το Politico αναδεικνύει επίσης, προσωπικότητες που ανατρέπουν την καθιερωμένη τάξη και θέτουν τα θεμέλια του πολιτικού τοπίου του αύριο. Από ανθεκτικούς εισαγγελείς έως αδιάλλακτους νομοθέτες, αυτά είναι τα 10 πρόσωπα που θα συζητηθούν στο μέλλον.

Τοπ 10 προσωπικοτήτων με μελλοντική επιρροή

1. Αλεξάνδρα Γκιζ (Γερμανίδα ευρωβουλευτής)

2. Γκέργκελι Καρακσόνι (Δήμαρχος Βουδαπέστης)

3. Νίαμ Σουίνει ( Ιρλανδή Επίτροπος προστασίας δεδομένων)

4. Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος (Μέλος της ΕΚΤ)

5. Πόπη Παπανδρέου (Ελληνίδα Ευρωπαία Εισαγγελέας)

6. Σάρα Κναφό (Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Γαλλία)

7. Σέμεν Κρίβονος (Διευθυντής του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς, Ουκρανία)

8. Σίγκφριντ Μουρεσάν (Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριος εισηγητής για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ)

9. Σιμόν Μορντιού (Σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

10. Ούλριχ Σίγκμουντ (Κύριος υποψήφιος του AfD στις εκλογές της Σαξονίας)

Πηγή: skai.gr

