Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: «Είμαι πολύτεκνη και μου κόψανε το επίδομα ενοικίου» - Τι απαντά η Μιχαηλίδου

«Είμαι πολύτεκνη μητέρα, με 7 παιδιά, άνεργη. Με 6 ανήλικα, μου κόψανε το επίδομα ενοικίου γιατί εργάζεται ο γιος μου και ο άνδρας μου», αναφέρει η καταγγελία 

Καταγγελία πως της έκοψαν το επίδομα ενοικίου έκανε μια πολύτεκνη μητέρα στον ΣΚΑΪ.

Όπως αναφέρει στην καταγγελία: «Είμαι πολύτεκνη μητέρα, με 7 παιδιά, άνεργη. Με 6 ανήλικα, μου κόψανε το επίδομα ενοικίου γιατί εργάζεται ο γιος μου και ο άνδρας μου είναι σε δημόσια υπηρεσία. Έτσι βοηθάνε τις πολύτεκνες οικογένειες;». 

Η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου απάντησε στον ΣΚΑΪ πως: «Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα δω πόσο έχει πάει το εισόδημα της οικογένειας, με την εργασία του γιου και να δούμε εάν όντως έχουν βγει εκτός εισοδηματικών κριτηρίων».

Παράλληλα, η υπουργός τάχτηκε υπέρ των εισοδηματικών κριτηρίων, για τα επιδόματα, λέγοντας πως δεν μπορεί να παράδειγμα ένας εκατομμυριούχος να λαμβάνει κοινωνικές παροχές από το κράτος. 

Πηγή: skai.gr

