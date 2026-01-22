Καταγγελία πως της έκοψαν το επίδομα ενοικίου έκανε μια πολύτεκνη μητέρα στον ΣΚΑΪ.

Όπως αναφέρει στην καταγγελία: «Είμαι πολύτεκνη μητέρα, με 7 παιδιά, άνεργη. Με 6 ανήλικα, μου κόψανε το επίδομα ενοικίου γιατί εργάζεται ο γιος μου και ο άνδρας μου είναι σε δημόσια υπηρεσία. Έτσι βοηθάνε τις πολύτεκνες οικογένειες;».

Η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου απάντησε στον ΣΚΑΪ πως: «Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα δω πόσο έχει πάει το εισόδημα της οικογένειας, με την εργασία του γιου και να δούμε εάν όντως έχουν βγει εκτός εισοδηματικών κριτηρίων».

Παράλληλα, η υπουργός τάχτηκε υπέρ των εισοδηματικών κριτηρίων, για τα επιδόματα, λέγοντας πως δεν μπορεί να παράδειγμα ένας εκατομμυριούχος να λαμβάνει κοινωνικές παροχές από το κράτος.

Πηγή: skai.gr

