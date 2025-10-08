Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συμμετάσχει σε υπουργική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Παρίσι, με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών, αραβικών και άλλων χωρών, για να συζητηθεί η μεταπολεμική μετάβαση στη Γάζα, δήλωσαν την Τετάρτη τρεις διπλωματικές πηγές.

Η συνάντηση, που θα διεξαχθεί παράλληλα με τις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στην Αίγυπτο σχετικά με το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, έχει ως στόχο να συζητήσει τον τρόπο εφαρμογής του σχεδίου και να αξιολογήσει τις συλλογικές δεσμεύσεις των χωρών στη διαδικασία.

Σύμφωνα με σημείωμα που εστάλη στους αντιπροσώπους, η συνάντηση θα αποτελέσει συνέχεια διάσκεψης στα Ηνωμένα Έθνη για τη «λύση των δύο κρατών» και αποσκοπεί στη συμφωνία για κοινές δράσεις που θα συμβάλουν στην υλοποίηση του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα. Η λύση των δύο κρατών προβλέπει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ.

Οι χώρες που θα συμμετάσχουν την Πέμπτη περιλαμβάνουν τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ιορδανία, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ινδονησία, την Τουρκία και τον Καναδά.

Το σημείωμα ανέφερε ότι η συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο.

Ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή δήλωσε ότι είναι ζωτικής σημασίας η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιταλική διπλωματική πηγή τόνισε τη σημασία της υποστήριξης του σχεδίου Τραμπ, το οποίο χαρακτήρισε «το μόνο εφικτό».

Γαλλική διπλωματική πηγή ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια της συνάντησης και ότι η ατζέντα θα περιλαμβάνει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, την ανοικοδόμηση του θύλακα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη στήριξη προς την Παλαιστινιακή Αρχή και τις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Παρίσι δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.