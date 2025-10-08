Η Χαμάς «έχει δείξει ξεκάθαρα τη δέσμευσή της στην ειρήνη ανταποκρινόμενη πολύ θετικά στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του προς τα μέλη του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στην Άγκυρα υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με την οργάνωση.

«Οι συνομιλίες στο Σαρμ ελ Σεΐχ είναι κρίσιμης σημασίας», λέει. «Ελπίζουμε να λάβουμε καλά νέα».

«Η ειρήνη δεν είναι ένα πουλί με ένα μόνο φτερό. Δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε σωστό, ούτε ρεαλιστική προσέγγιση να ρίχνουμε όλο το βάρος της ειρήνης στη Χαμάς και τους Παλαιστίνιους. Μια εκεχειρία και μια δίκαιη ειρήνη είναι οι πιο λογικές επιλογές» πρόσθεσε ο Ερντογάν ο οποίος έχει επικρίνει έμμεσα το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζοντας ότι γέρνει περισσότερο υπέρ του Ισραήλ.

Όπως είπε, οι ισραηλινές επιθέσεις είναι «το μεγαλύτερο εμπόδιο που στέκεται αυτή τη στιγμή στο δρόμο προς την ειρήνη».

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Γάζα πρέπει να κυβερνάται από Παλαιστίνιους.

«Διατυπώνουμε ποια είναι η πιο λογική πορεία δράσης και τι πρέπει να γίνει για να μπορέσει η Παλαιστίνη να προχωρήσει προς το μέλλον με σίγουρα και σταθερά βήματα», δήλωσε ο ίδιος, σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

Πηγή: skai.gr

