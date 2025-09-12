Στο Ισραήλ ο Μάρκο Ρούμπιο - Αποστολή του να επαναβεβαιώσει ότι οι ΗΠΑ αποτελούν εγγύηση ασφάλειας για τη χώρα

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο από τις 13 έως τις 18 Σεπτεμβρίου.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης του Αμερικανού προέδρου θα μεταφέρει στο Τελ Αβίβ τις αμερικανικές προτεραιότητες όσον αφορά τη σύγκρουση Ισραήλ–Χαμάς και τα ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση των ΗΠΑ για την ασφάλεια του Ισραήλ. Ο Ρούμπιο θα τονίσει τους κοινούς στόχους: να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς δε θα κυβερνήσει ξανά στη Γάζα και να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι.

Ο ΥΠΕΞ και οι Ισραηλινοί ηγέτες θα συζητήσουν τους επιχειρησιακούς στόχους του Ισραήλ στο πλαίσιο της επιχείρησης Gideon’s Chariots II, καθώς και τη δέσμευση της Ουάσιγκτον να αντιμετωπίσει ενέργειες που στρέφονται κατά του Ισραήλ, όπως η μονομερής αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους που, κατά την αμερικανική θέση, επιβραβεύει την τρομοκρατία της Χαμάς, αλλά και οι νομικές κινήσεις σε διεθνή δικαστήρια (ICC, ICJ). Ο Ρούμπιο θα συναντηθεί επίσης με οικογένειες ομήρων, τονίζοντας ότι η απελευθέρωση των συγγενών τους παραμένει κορυφαία προτεραιότητα.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ θα μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου θα συμμετάσχει στην προεδρική αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια της δεύτερης, επίσημης κρατικής επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου. Εκεί θα έχει συνομιλίες με τη Βρετανίδα ομόλογό του, Υβέτ Κούπερ, με βασικά θέματα την αμερικανοβρετανική συνεργασία απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις: τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, την απελευθέρωση όλων των ομήρων της Χαμάς και την επίτευξη κατάπαυσης πυρός στη Γάζα, καθώς και τον στρατηγικό ανταγωνισμό με την Κίνα.

