Το Βερολίνο παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις κινήσεις της Μόσχας στην Ουκρανία, τη Βαλτική και ευρύτερα στην Ευρώπη. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν διεξάγει έναν «υβριδικό πόλεμο» εναντίον της Γερμανίας, ανέφερε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο n-tv. «Διεξάγει έναν πόλεμο πληροφοριών εναντίον μας. Διεξάγει έναν πόλεμο με στρατιωτικά μέσα εναντίον της Ουκρανίας.



Αυτός ο πόλεμος στρέφεται εναντίον όλων μας» δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στόχος του Πούτιν είναι «να ανατρέψει την πολιτική τάξη στην Ευρώπη». Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο οφείλει η Γερμανία να συνεχίσει τη στήριξη της Ουκρανίας.



Μια μέρα νωρίτερα, σε άλλη συνέντευξή του στο δίκτυο ΑRD, o Γερμανός καγκελάριος είχε δηλώσει ότι πιθανώς πίσω από τις επιθέσεις ντρόουνς βρίσκεται η Μόσχα. «Γνωρίζουμε ότι ο Πούτιν θέλει να μας υποβάλει σε δοκιμασία».



Μάλιστα τάχθηκε υπέρ της δυνατότητας κατάρριψης ντρόουνς από τον γερμανικό στρατό, εφόσον χρειαστεί. Θέλησε να τονίσει επίσης ότι κατά την εκτίμησή του «η Ρωσία θέλει να καταστρέψει ολόκληρη τη μεταπολεμική τάξη και, άρα, πρέπει να αμυνθούμε». Όπως είπε, η βοήθεια προς την Ουκρανία αποσκοπεί στο να αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί και σε άλλες χώρες, π.χ. τη Μολδαβία, ή χώρες της Βαλτικής.

«Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Πούτιν δηλαδή;»

Την ίδια ώρα μια άλλη συνέντευξη στην εφημερίδα Münchner Merkur, αυτή τη φορά του πρέσβη της Ουκρανίας στη Γερμανία, Ολεξίι Μακέγιεφ, ξεχωρίζει για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος προσλαμβάνει την κατάσταση απειλής στη Γερμανία.



Ερωτηθείς εάν ανησυχεί για την πιθανότητα κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου δήλωσε: «Μισώ τη λέξη "κλιμάκωση". Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Πούτιν δηλαδή; Ενίοτε βομβαρδίζει τη χώρα μου με 800 ντρόουνς και 40 πυραύλους την ημέρα, είναι απίστευτο».



Ο Ουκρανός πρέσβης σχολίασε επίσης με εμφατικό τρόπο την πρόσφατη δήλωση του Φρίντριχ Μερτς ότι η Γερμανία δεν βρίσκεται πλέον σε ειρήνη και όπως δήλωσε: «Είναι σωστό που περιγράφει ο καγκελάριος αυτή την πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο. Ο πόλεμος έρχεται αργά, αλλά σταθερά στη Γερμανία», δήλωσε ο Ολεξίι Μακέγιεφ.



Προετοιμασίες πολέμου



Στο μεταξύ αίσθηση προκαλεί συνέντευξη του Φέρντιναντ Γκέρινγκερ, ειδικού σε θέματα ασφαλείας στο Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ και συγγραφέα του βιβλίου «Η Γερμανία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης». Όπως αναφέρει μιλώντας στη βαυαρική ραδιοφωνία, σε περίπτωση πολέμου στη Γερμανία, η καθημερινότητα θα άλλαζε ριζικά: από διακοπές ρεύματος και υποχρεωτική επιστράτευση μέχρι αλλαγή στην παραγωγική αλυσίδα.



Όπως αναφέρει, στο υποθετικό σενάριο ενός πολέμου, θα μπορούσαν να μετακινούνται μέσω γερμανικού εδάφους έως και 800.000 στρατιώτες, τα τρένα θα άλλαζαν δρομολόγια επειδή η Γερμανία θα ήταν κόμβος του ΝΑΤΟ, γιατροί θα στέλνονταν στα ανατολικά σύνορα, ενώ ακόμα και η κλωστουφαντουργία «θα στρεφόταν στην παραγωγή αλεξίσφαιρων γιλέκων».



Ο ίδιος παρατηρεί ότι οι πρόσφατες πτήσεις ντρόουνς και τα περιστατικά σαμποτάζ στην Ευρώπη δείχνουν ότι «δεν ζούμε σε πραγματική ειρήνη» και ότι η Γερμανία δεν είναι «επαρκώς έτοιμη», μολονότι η Ρωσία τη «θέτει σε δοκιμασία».



Προειδοποιεί ότι για το σενάριο ενός πολέμου, οι πολίτες θα πρέπει να αναμένουν διακοπές ρεύματος από 48 έως 72 ωρών, σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, ενώ πιθανώς να προκύψει ανάγκη έκτακτων μεταθέσεων των δημοσίων υπαλλήλων ανάλογα με τις κρατικές ανάγκες.



Ο ειδικός υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη ατομικής προετοιμασίας σε κάθε σπίτι για ένα τέτοιο σενάριο: με απόθεμα τροφίμων για 3 έως 10 ημέρες, ασφαλή καταλύματα, ραδιόφωνα με μπαταρίες, powerbank, και με έναν ρεαλιστικό ατομικό σχεδιασμό ώστε «να ανακουφιστούν οι αρχές και να ενισχυθεί η συνολική ανθεκτικότητα της κοινωνίας», όπως αναφέρει.

Πηγή: Deutsche Welle

