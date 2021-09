Με ήττα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Champions League η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που ηττήθηκε με 2-1 από την Γιούνγκ Μπόις σε αγώνα για τον 6ο όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.



Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έπιασε τον Ίκερ Κασίγιας στις 177 εμφανίσεις στον θεσμό πέτυχε το 135ο του γκολ, ωστόσο αυτό δεν αποδείχτηκε αρκετό για τους «κόκκινους διαβόλους», καθώς η αποβολή του Γουάν – Μπισάκα στο 35΄ κόστισε ακριβά στην αγγλική ομάδα, η οποία ηττήθηκε με 2-1.



Ωστόσο πριν από την έναρξη του αγώνα στην προθέρμανση, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ χτύπησε κατά λάθος στο κεφάλι με την μπάλα μια φρουρό, η οποία έσπευσε να δει αν είναι καλά. Ο ίδιος όμως δεν έμεινε μόνο εκεί καθώς μετά το τέλος του αγώνα πήγε και της έδωσε μία φανέλα του.

Cristiano Ronaldo gives his shirt to the steward he hit by mistake, even after a loss he doesn’t lose his humbleness🐐 pic.twitter.com/lG3CHhhyTz

Cristiano Ronaldo hit steward with his shot in training before the clash.



He then jumped the barrier to check if he's alright while he received medical help 🤗



🎥 @DAZN_DEpic.twitter.com/stOrQ5ADP8