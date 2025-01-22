Τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των πρωτοβουλιών των χωρών της Αφρικής, των Ηνωμένων Εθνών και της Αφρικανικής Ένωσης, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην Αφρική, τόνισε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ανοιχτής συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για το θέμα.

«Η ενισχυμένη πολυμερής αντιτρομοκρατική συνεργασία και η ισχυρή ασφάλεια των συνόρων μεταξύ των κρατών, ιδίως στο Σαχέλ και τη Δυτική Αφρική, είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού».

Η Ελλάδα τόνισε τον κρίσιμο ρόλο της αφρικανικής ηγεσίας στις προσπάθειες κατά της τρομοκρατίας, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες όπως η "Διακήρυξη της Αμπούτζα", η πρωτοβουλία της Αφρικανικής Ένωσης "Παύση των Όπλων" και η "Πρωτοβουλία της 'Ακρα".

Αυτές οι πρωτοβουλίες, ανέφερε ο Έλληνας μόνιμος αντιπρόσωπος, αποσκοπούν στην προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και στην καταπολέμηση της εξάπλωσης της τρομοκρατίας.

«Η τρομοκρατία και ο βίαιος εξτρεμισμός, σε όλες τους τις μορφές, εξαπλώνονται ραγδαία στην αφρικανική ήπειρο, ιδίως στο Σαχέλ και τη Δυτική Αφρική, αποτελώντας σημαντική απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στη θάλασσα, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο» ανέφερε ο κ. Σέκερης.

Η Ελλάδα ανέδειξε τη διευρυνόμενη συνεργασία μεταξύ Αφρικανικής Ένωσης και ΟΗΕ. Συγκεκριμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν την επιχείρηση 'AUSSOM', που υποστηρίζει την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στη Σομαλία, και την επιχείρηση 'MINUSCA' που αντιμετωπίζει απειλές από ένοπλες ομάδες στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που συνδέονται με την τρομοκρατία.

Ο κ. Σέκερης αναγνώρισε αυτή τη συνεργασία, δηλώνοντας ότι «οι κοινές προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης και του ΟΗΕ σε διάφορες ειρηνευτικές αποστολές, αποτελούν παράδειγμα για το πώς η συνεργασία αυτή υπερβαίνει την παραδοσιακή ειρηνευτική διαδικασία».

Ωστόσο, η Ελλάδα εκφράζει ανησυχία για το πιθανό «κενό ασφάλειας και οικοδόμησης ειρήνης» που δημιουργείται από τη μείωση αποστολών όπως η MINUSMA στο Μάλι, η UNITAMS στο Σουδάν και η MONUSCO στη Δημοκρατία του Κονγκό, τονίζοντας την ανάγκη για παροχή κατάλληλου εξοπλισμού στις ειρηνευτικές δυνάμεις, ώστε να ανταποκρίνονται στην εντολή τους και να διασφαλίζεται η ασφάλειά τους.

«Η Ελλάδα επαναλαμβάνει τη βαθιά εκτίμησή της προς όλες τις χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα στις ειρηνευτικές δυνάμεις και υπογραμμίζει τη σημασία του να διαθέτουν οι αποστολές, τις απαραίτητες δυνατότητες για να εκπληρώσουν την εντολή τους και να προωθήσουν την ασφάλεια και την προστασία των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ» σημείωσε.

Η Ελλάδα υπογράμμισε τη σημασία της τήρησης του διεθνούς δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ο κ. Σέκερης επαναβεβαίωσε επίσης τη δέσμευση της Ελλάδας να προωθήσει περιφερειακές και διεθνείς πρωτοβουλίες με Αφρικανούς εταίρους.

«Η Ελλάδα εκφράζει την απερίφραστη υποστήριξή της στους Αφρικανούς εταίρους μας στον αγώνα τους κατά της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού» ανέφερε ο κ. Σέκερης.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στην Αφρική, πήρε τον λόγο και η αναπληρώτρια γενική γραμματέας, Αμίνα Μοχάμεντ, τονίζοντας ότι «η Αφρική παραμένει το επίκεντρο της παγκόσμιας τρομοκρατίας, με το Σαχέλ να αποτελεί το σημείο μηδέν για μια από τις πιο βίαιες κρίσεις στον κόσμο».

Για τρία συνεχόμενα έτη, ανέφερε, οι θάνατοι που σχετίζονται με την τρομοκρατία στην περιοχή αυτή, έχουν ξεπεράσει τους 6.000. Η Μπουρκίνα Φάσο, ηγείται πλέον παγκοσμίως σε θανάτους από τρομοκρατία, με μια συγκλονιστική αύξηση 68%, και με ελάχιστη υποστήριξη για να βοηθήσει στην αναστροφή αυτής της τάσης.

Η κ. Μουχάμεντ ανέφερε στα μέλη του Συμβουλίου, ότι «η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στην αφρικανική ήπειρο πρέπει να συνεχίσει να καινοτομεί, με μια προσέγγιση που έχει ως πυρήνα το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου».

Κατ' αρχάς, είπε, πρέπει να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τις κινητήριες δυνάμεις της τρομοκρατίας και πρόσθεσε ότι «χρειάζονται προσέγγιση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες θα βασίζονται σε θεσμούς που είναι υπόλογοι και χωρίς αποκλεισμούς».

Επίσης, η αναπληρώτρια γενική γραμματέας, υπογράμμισε ότι «η περιφερειακή συνεργασία είναι ο άξονας κάθε αποτελεσματικής αντιτρομοκρατικής στρατηγικής».

Πηγή: skai.gr

