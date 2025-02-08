Η Βόρεια Κορέα διεμήνυσε σήμερα πως τα πυρηνικά της όπλα δεν προορίζονται για διαπραγματεύσεις, αλλά για να χρησιμοποιηθούν εναντίον εχθρών που θα απειλήσουν τον λαό της και την παγκόσμια ειρήνη, όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Η ανακοίνωση είδε το φως της δημοσιότητας στον απόηχο της συνάντησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ιάπωνα πρωθυπουργό Σιγκέρου Ισίμπα στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία οι δύο ηγέτες δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν ότι η Βόρεια Κορέα θα τερματίσει το πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Το KCNA δεν αναφέρθηκε στη χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Ισίμπα, αλλά επικαλέστηκε σχόλια αξιωματούχων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που επανέλαβαν τα αιτήματα για πλήρη αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας.

«Επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά: τα πυρηνικά όπλα μας δεν είναι για διαφημιστικούς σκοπούς προκειμένου να εξασφαλίσουμε την αναγνώριση από οποιονδήποτε, πόσω μάλλον διαπραγματευτικό ατού που ανταλλάσσεται με χρήματα», αναφέρει η ανακοίνωση. «Οι πυρηνικές δυνάμεις μας προορίζονται για αποφασιστική πολεμική χρήση που θα εξαλείψει ταχύτατα οποιαδήποτε προσπάθεια εχθρικών δυνάμεων στραφεί εναντίον της εθνικής κυριαρχίας και της ασφάλειας του λαού μας και απειλήσει την παγκόσμια ειρήνη», υπογραμμίζεται.

