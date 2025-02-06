Η Γουατεμάλα δέχτηκε να παραλάβει περισσότερες πτήσεις με τις οποίες απελαύνονται από τις ΗΠΑ μετανάστες, ακόμη και ξένοι, ανακοίνωσαν ο πρόεδρος της χώρας Μπερνάρντο Αρέβαλο και ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο που πραγματοποιεί περιοδεία στην κεντρική Αμερική.

«Συμφωνήσαμε να αυξήσουμε κατά 40% τον αριθμό των πτήσεων με απελαθέντες, τόσο συμπατριώτες μας όσο και ξένους», οι οποίοι στη συνέχεια θα στέλνονται στις χώρες τους, είπε ο Αρέβαλο στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Ρούμπιο.

Ο τελευταίος χαρακτήρισε «ιδιαίτερα σημαντική» για την Ουάσινγκτον την προθυμία της Γουατεμάλας να παραλάβει αλλοδαπούς απελαθέντες, όπως το έκανε και ο Παναμάς, προτείνοντας να γίνει «γέφυρα» για τον επαναπατρισμό μεταναστών από άλλες χώρες.

Η Γουατεμάλα, μια χώρα 18 εκατομμυρίων κατοίκων, είναι μια από τις κυριότερες πηγές μεταναστών προς τις ΗΠΑ, έπειτα από δεκαετίες φτώχειας, βίας και πολιτικής αστάθειας. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, περίπου 3,2 εκατομμύρια Γουατεμαλτέκοι ζουν στις ΗΠΑ και εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς δεν έχουν χαρτιά. Το 2024 η Γουατεμάλα δέχτηκε 508 πτήσεις επαναπατρισμού, με τις οποίες απελάθηκαν από τις ΗΠΑ 62.000 άνθρωποι.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Αρέβαλο έχει αποφύγει τις τριβές με τον Λευκό Οίκο μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ και ελπίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα διατηρήσει τη στήριξη που έλαβε η κυβέρνησή του από τον προηγούμενο Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν μετά την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του η συντηρητική δεξιά της χώρας του αφού νίκησε στις εκλογές του 2023 υποσχόμενος να καταπολεμήσει τη διαφθορά.

Ο Ρούμπιο του εξέφρασε σήμερα την πλήρη στήριξή του και τον συνεχάρη για τις προσπάθειες που καταβάλει «για τη δημοκρατία και τους θεσμούς».

