Πτώση ελικοπτέρου- Ιταλία: Νεκροί 2 πιλότοι και μέλος της οικογένειας Ροβανιάτι

Τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από πτώση ελικοπτέρου η οποία σημειώθηκε στις 19.20 ώρα Ιταλίας, στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Πάρμα. Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν τον θάνατο των δυο πιλότων και του μοναδικού επιβάτη.

#Italy.A helicopter crashed in #CastelGuelfo castle near #Parma an estate owned by the ancient #Rovagnati family,a historic cured #meats co.There are 3 people inside, all deceased.Among the victims is a member of the #LorenzoRovagnati family,heir to the worldfamous cured meats co pic.twitter.com/JOfQ7gSdug February 5, 2025

Πρόκειται για τον Λορέντσο Ροβανιάτι, σαράντα ενός ετών, διευθύνοντα σύμβουλο γνωστής εταιρίας αλλαντικών η οποία ανήκει στην οικογένειά του.

Το ελικόπτερο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, στο εσωτερικό έκτασης που φιλοξενεί μεσαιωνικό κάστρο, το οποίο ανήκει στους Ροβανιάτι. Η εισαγγελία της Πάρμας ξεκίνησε έρευνα για να εξακριβώσει τα ακριβή αίτια του συμβάντος το οποίο, όπως όλα δείχνουν, είναι πιθανό να οφείλεται στην πυκνή ομίχλη που σκεπάζει την περιοχή. Παράλληλη έρευνα διεξάγεται και από την Ιταλική Κρατική Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Πτήσεων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

