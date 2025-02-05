Λογαριασμός
Συντριβή ελικοπτέρου στην Ιταλία: Νεκροί 2 πιλότοι και μέλος της οικογένειας Ροβανιάτι- Bίντεο από το σημείο της τραγωδίας

Δυο πιλότοι και ένα μέλος της οικογένειας Ροβανιάτι που κατέχει την γνωστή εταιρεία αλλαντικών, έχασαν την ζωή τους από πτώση ελικοπτέρου

Πτώση ελικοπτέρου- Ιταλία: Νεκροί 2 πιλότοι και μέλος της οικογένειας Ροβανιάτι

Τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από πτώση ελικοπτέρου η οποία σημειώθηκε στις 19.20 ώρα Ιταλίας, στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Πάρμα. Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν τον θάνατο των δυο πιλότων και του μοναδικού επιβάτη.

Πρόκειται για τον Λορέντσο Ροβανιάτι, σαράντα ενός ετών, διευθύνοντα σύμβουλο γνωστής εταιρίας αλλαντικών η οποία ανήκει στην οικογένειά του.

Το ελικόπτερο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, στο εσωτερικό έκτασης που φιλοξενεί μεσαιωνικό κάστρο, το οποίο ανήκει στους Ροβανιάτι. Η εισαγγελία της Πάρμας ξεκίνησε έρευνα για να εξακριβώσει τα ακριβή αίτια του συμβάντος το οποίο, όπως όλα δείχνουν, είναι πιθανό να οφείλεται στην πυκνή ομίχλη που σκεπάζει την περιοχή. Παράλληλη έρευνα διεξάγεται και από την Ιταλική Κρατική Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Πτήσεων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

