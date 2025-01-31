Μαρκ Ρούμπιο: Ο νέος Αμερικανός ΥΠΕΞ ξεκινά την πρώτη του περιοδεία από τον Παναμά

Παραδοσιακά ο νέος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επιλέγει για το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μεγάλες χώρες, συμμάχους της Ουάσινγκτον, προκειμένου να επαναβεβαιώσει τις καλές τους σχέσεις. Όχι ο Μάρκο Ρούμπιο.

Ο νέος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει από το Σάββατο περιοδεία σε πέντε χώρες της Κεντρικής Αμερικής με στόχο να προωθήσει το σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ «η Αμερική πρώτα».

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο πρώτος Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών με καταγωγή από την Κούβα που μιλά πολύ καλά ισπανικά, θα ξεκινήσει την περιοδεία του από τον Παναμά, με τη διώρυγα του, της οποίας τον έλεγχο έχει υποσχεθεί «να ανακτήσει» ο Τραμπ για να αντισταθμίσει την επιρροή της Κίνας.

Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό SiriusXM που μεταδόθηκε χθες, Πέμπτη, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι επιθυμεί να ενισχύσει τις συνεργασίες των ΗΠΑ στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι αυτό είναι και προς το συμφέρον των χωρών αυτών.

«Πιστεύω ότι θα δούμε να αναδύεται μια πιο ασφαλής αμερικανική ήπειρος (…) και ότι τα συμφέροντά μας στη Διώρυγα του Παναμά θα είναι πιο ασφαλή», εκτίμησε.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα, την Κόστα Ρίκα και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Στη διάρκεια της περιοδείας του ο Ρούμπιο αναμένεται να υπερασπιστεί τις συντηρητικές κυβερνήσεις.

Αυτό θα συμβεί κυρίως στο Σαλβαδόρ, ο πρόεδρος του οποίου Ναγίμπ Μπουκέλε, θεωρείται πρότυπο χάρη στον ανηλεή πόλεμό του εναντίον των συμμοριών και της εγκληματικότητας, παρά τις επικρίσεις των οργανώσεων προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η επιλογή της περιοχής δεν έγινε τυχαία

Οι χώρες αυτές έχουν ήδη λάβει προειδοποιήσεις μετά το επεισόδιο μεταξύ των ΗΠΑ και την Κολομβία την Κυριακή.

Μετά την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε ένα τεράστιο πρόγραμμα απελάσεων μεταναστών που έχουν εισέλθει παράτυπα στις ΗΠΑ. Από τις χώρες που θα επισκεφθεί ο Ρούμπιο, όπως και από την Ονδούρα, αναχωρούν μετανάστες που θέλουν να ζήσουν το αμερικανικό όνειρο.

Ο Τραμπ απείλησε τη Μπογκοτά με εμπορικό πόλεμο, εξοργισμένος που ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο δεν επέτρεψε την προσγείωση δύο αεροσκαφών που μετέφεραν μετανάστες οι οποίοι είχαν απελαθεί από τις ΗΠΑ.

Τότε ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε σειρά κυρώσεων εις βάρος της Κολομβίας – περιλαμβανομένων δασμών 25% και στη συνέχεια 50%-- , στις οποίες απάντησε ο Κολομβιανός ομόλογός του, προτού οι δύο ηγέτες συμφωνήσουν στη διαδικασία επαναπατρισμού των απελαθέντων μεταναστών και πάρουν πίσω τις απειλές τους.

Σύμφωνα με ειδικούς, το στιλ του Τραμπ θυμίζει “τη διπλωματία του μεγάλου ροπάλου” (big stick diplomacy) των αρχών του 20ου αιώνα, όταν οι ΗΠΑ απειλούσαν να χρησιμοποιήσουν βία για να αποκτήσουν αυτό που ήθελαν, περιλαμβανομένης της κατασκευής της διώρυγας του Παναμά.

«Οι δηλώσεις Τραμπ ότι θέλει να ανακτήσει τον έλεγχο της διώρυγας ξυπνούν παλιούς δαίμονες, αυτούς του αμερικανικού ιμπεριαλισμού», σχολίασε ο Λέλαντ Λάσαρους, του διεθνούς πανεπιστημίου της Φλόριντα.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι ο πρόεδρος του Παναμά, ο Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, η χώρα του οποίου ελέγχει τη διώρυγα από το 1999, αμέσως έσπευσε να “προστατεύσει την κυριαρχία της”. Όμως παράλληλα ο Παναμάς ενήργησε στο θέμα της Κίνας, ξεκινώντας έλεγχο στην Hutchison Holdings, την εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ που διαχειρίζεται τα λιμάνια στις δύο πλευρές της διώρυγας.

Η Μορίν Μάγιερ του Washington Office on Latin America, μιας αμερικανικής οργάνωσης που προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή, δήλωσε ότι πιστεύει πως αυτές οι χώρες δεν επιδιώκουν μια μονομερή σχέση με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, θέλουν να αποφύγουν με κάθε κόστους να τους επιβληθούν δασμοί, το απόλυτο όπλο του Τραμπ.

«Κάθε μία από αυτές τις χώρες έχει συμφέρον να έχει καλή σχέση με την κυβέρνηση Τραμπ», τόνισε η Μάγιερ.

Ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, παρέστη στην ορκωμοσία του Μπουκέλε για τη δεύτερη θητεία του, πέρυσι.

Στη Δομινικανή Δημοκρατία ο πρόεδρος Λουίς Αμπινάντερ έχει εφαρμόσει μια πολιτική που δεν διαφέρει πολύ από αυτή του Αμερικανού προέδρου, υποσχόμενος να απελάσει τους Αϊτινούς που δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα και να κατασκευάσει ένα τείχος στα σύνορα με την Αϊτή, την πιο φτωχή χώρα της ηπείρου.

Η επίσκεψη του Ρούμπιο στη Γουατεμάλα αναμένεται να είναι λίγο διαφορετική.

Ο πρόεδρος Μπερνάρντο Αρεβάλο έκανε την έκπληξη το 2023 όταν εξελέγη με βάση ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης της διαφθοράς, έπειτα από μια μακρά πολιτικοδικαστική διαμάχη με τη συντηρητική ελίτ της χώρας.

Όμως δήλωσε αμέσως ότι θα συνεργαστεί με τον Τραμπ, δεχόμενος τον επαναπατρισμό απελαθέντων από τις ΗΠΑ μεταναστών.

Ο πρόεδρος “Αρεβάλο επιδιώκει τη στήριξη της κυβέρνησης Τραμπ διότι γνωρίζει ότι η δική του κυβέρνηση απειλείται από εσωτερικές δυνάμεις που συχνά είχαν στενές σχέσεις με μέλη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος”, εκτίμησε η Μάγιερ.

