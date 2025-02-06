Ο Τραμπ με διάταγμα απαγορεύει τις τρανς αθλήτριες σε γυναικείες διοργανώσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα ένα διάταγμα με το οποίο απαγορεύεται σε τρανσέξουαλ αθλήτριες να μετέχουν σε γυναικείες αθλητικές διοργανώσεις, σε μια νέα επίθεση εναντίον της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ την οποία έχει βάλει στο στόχαστρο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.
«Με το διάταγμα αυτό τερματίζεται ο πόλεμος εναντίον του γυναικείου αθλητισμού», υποσχέθηκε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, υπογράφοντας το κείμενο, υπό τα χειροκροτήματα πολλών δεκάδων αθλητριών.
- Συντριβή ελικοπτέρου στην Ιταλία: Νεκροί 2 πιλότοι και μέλος της οικογένειας Ροβανιάτι- Bίντεο από το σημείο της τραγωδίας
- Ιαπωνικό αεροσκάφος χτύπησε αεροπλάνο της Delta Air Lines ενώ τροχοδρομούσε στο Σιάτλ- Δείτε βίντεο
- Ρούμπιο: Η διεθνής βοήθεια θα συνεχιστεί, αφού επανεξεταστούν οι ανάγκες σε παγκόσμια κλίμακα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.