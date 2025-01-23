Ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν συνεχάρη σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ για την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, διαβεβαιώνοντας κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους πως το βασίλειο έχει σκοπό να αυξήσει τις επενδύσεις στις ΗΠΑ και τις διμερείς εμπορικές ανταλλαγές.

Ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας μετέφερε τα συγχαρητήρια του πατέρα του, του βασιλιά Σαλμάν, κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης με τον Ρεπουμπλικάνο, ευχόμενος στον αμερικανικό λαό «πρόοδο και ευημερία». Ακόμη τόνισε πως η χώρα του θα «μεγεθύνει τις επενδύσεις της και τις εμπορικές ανταλλαγές με τις ΗΠΑ στο ύψος των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τέσσερα χρόνια», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της μοναρχίας του Κόλπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

