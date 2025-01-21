Βερολίνο: Συγχαρητήρια στον Τραμπ, εκκλήσεις για ενότητα

Μια νέα εποχή ξεκίνησε για τον πλανήτη και η Γερμανία παρακολουθεί τις εξελίξεις προβληματισμένη ενόψει εκλογών. Συγκρατημένα μηνύματα, ενότητα και ανασύνταξη της ΕΕ ζητούν κορυφαίοι πολιτικοί.



Η «καταιγίδα» Τραμπ σαρώνει και τη Γερμανία. Μετά την ορκωμοσία του 47ου Αμερικανού προέδρου στο Καπιτώλιο και τη «βροχή» προεδρικών διαταγμάτων, κάποια εκ των οποίων αφορούν και τις εμπορικές σχέσεις με την ΕΕ και τη Γερμανία, έρχονται και οι πρώτες πολιτικές αντιδράσεις.



O καγκελάριος Όλαφ Σολτς συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ επιλέγοντας να εστιάσει στο βάθος των σχέσεων Γερμανίας και ΗΠΑ.



«Μαζί μπορούμε να δώσουμε αποφασιστική ώθηση για ελευθερία, ειρήνη, ασφάλεια, για ευημερία και οικονομική ανάπτυξη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», τόνισε. Η Γερμανία εκπροσωπήθηκε επίσημα από τον πρέσβη της στην Ουάσιγκτον Αντρέας Μικαέλις, μια εσωτερική έκθεσή του οποίου που ήρθε στο φως κάνει λόγο για μια νέα σκοτεινή εποχή στις ΗΠΑ στο προοίμιο της ορκωμοσίας Τραμπ, προκαλώντας σάλο.



Στο επίμαχο έγγραφο που διέρρευσε γίνεται μεταξύ άλλων λόγος για κίνδυνο διασάλευσης της αμερικανικής συνταγματικής τάξης μετά τις αμερικανικές εκλογές και επί νέας διακυβέρνησης Τραμπ και εκφράζονται φόβοι για μια «συγκέντρωση υπερεξουσιών στα χέρια του Αμερικανού προέδρου σε βάρος του Κογκρέσου και των επιμέρους Πολιτειών των ΗΠΑ».

Τι λέει ο «εν αναμονή καγκελάριος Μερτς»

Από εκεί και πέρα, ο Φρίντριχ Μερτς επέκρινε σε αυστηρούς τόνους την επιστολή Μικαέλις κάνοντας λόγο για «εσκεμμένη δημοσιοποίησή» της που εκθέτει τη νυν γερμανική κυβέρνηση ως διαπραγματευτικού εταίρου των ΗΠΑ. Για τον ίδιο, πίσω από τη συγκεκριμένη κίνηση βρίσκονται «εγχώρια πολιτικά κίνητρα».



Ο υποψήφιος καγκελάριος των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς συνεχάρη επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ και τονίζει ότι δύο ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν: «Τι θα κάνουμε εμείς για την ασφάλειά μας» και «πώς θα ενισχύσουμε τη θέση μας στο εμπορικό πεδίο απέναντι στις ΗΠΑ;».



Ο Φρίντριχ Μερτς θεωρεί ότι η Γερμανία φέρει μια ειδική ευθύνη στην Ευρώπη απέναντι στις ΗΠΑ: «Όλα εξαρτώνται από την εξής ερώτηση: Είναι η Γερμανία έτοιμη να αναλάβει πιο ενεργό δράση στην Ευρώπη; Είναι η Γερμανία έτοιμη να αναλάβει ηγετικό ρόλο για την Ευρώπη;».

Αmerica First vs Europe United

«Η απάντησή μας στο America First Αgain είναι Europe United» ανέφερε από την πλευρά της η υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, εστιάζοντας στην εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας εντός της ΕΕ, για παράδειγμα στο πεδίο του Ουκρανικού.



«Η συνέχιση της συνεργασίας Γερμανίας και ΗΠΑ είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον μας» τονίζει ο Γερμανός αντικαγκελάριος και υποψήφιος για την καγκελαρία από τους Πρασίνους Ρόμπερτ Χάμπεκ, σημειώνοντας ότι μια εμπορική και οικονομική σύγκρουση θα έβλαπτε και τις δύο πλευρές. «Εμείς εδώ στην Ευρώπη βασίζουμε την ισχύ μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεθνής προστασία του κλίματος παραμένει μεγάλης σημασίας για εμάς».



Ως «δύσκολη πράξη εξισορρόπησης» βλέπει τoυς νέους συσχετισμούς που διαμορφώνονται με τις ΗΠΑ ο συμπρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών Λαρς Κλινγκμπάιλ, ο οποίος δήλωσε: «Εάν γίνουμε καλύτεροι στην Ευρώπη, εάν συνεργαστούμε πιο στενά, μπορούμε επίσης να συμβαδίσουμε με τις ΗΠΑ».



Η επικεφαλής της ακροδεξιάς Εναλλακτική για τη Γερμανία και πολιτική φίλη πλέον του Ίλον Μασκ, η Αλίς Βάιντελ, συνεχάρη τον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ, τον αποκάλεσε «μεγάλη ελπίδα» αλλά και «ειρηνοποιό», δεδομένου ότι κατά την πρώτη θητεία του δεν ξεκίνησε κανένας πόλεμος, με φόντο τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.