Ο Πούτιν χάρισε πολύτιμη ιστορική εικόνα στην Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία

Η εικόνα της Αγίας Τριάδας του Αντρέι Ρουμπλιόφ είναι μια από τις ιερότερες και πιο σημαντικές από καλλιτεχνικής απόψεως ρωσικές εικόνες η οποία πιστεύεται ότι φιλοτεχνήθηκε προς τιμήν του Αγίου Σέργιου του Ραντόνεζ στο Σεργκίεφ Ποσάντ κοντά στην Μόσχα.

Η εικόνα απεικονίζει τρεις αγγέλους που επισκέφθηκαν τον Αβραάμ στη βελανιδιά της Μάμρε στο βιβλίο της Γένεσης, το πρώτο της Βίβλου, και μέχρι πρόσφατα εκτίθονταν σ’ ένα μουσείο, στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ της Μόσχας.

Η Εκκλησία είναι ένας από τους πλέον ένθερμους θεσμικούς υποστηρικτές του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία. Μάλιστα, ο ίδιος ο επικεφαλής της, Πατριάρχης Κύριλλος καλεί τους Ρώσους να στηρίξουν τη στρατιωτική εκστρατεία της Μόσχας στην Ουκρανία, ενώ πέρυσι είχε δηλώσει ότι όσοι σκοτωθούν πολεμώντας στην Ουκρανία θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους.

