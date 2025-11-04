Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξήρε τα νέα πυρηνοκίνητα υπερόπλα της Ρωσίας, τον πύραυλο κρουζ Burevestnik και την τορπίλη Poseidon, χαρακτηρίζοντάς τα «ιστορικής σημασίας επιτεύγματα» που θα διασφαλίσουν τη στρατηγική ισορροπία για τον 21ο αιώνα.

Παρουσιάζοντάς τα ως σύμβολα τεχνολογικής υπεροχής έναντι της Δύσης, ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες που χρησιμοποιούνται στα συστήματα αυτά θα μπορούσαν στο μέλλον να αξιοποιηθούν στην Αρκτική, σε διαστημικές αποστολές και ακόμη και στην κατασκευή βάσης στη Σελήνη.

Ειδικότερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξήρε την Τρίτη τις επιδόσεις των νεότερων ρωσικών οπλικών συστημάτων, χαρακτηρίζοντάς τα «πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά» και ικανά να διασφαλίσουν τη στρατηγική ισορροπία και την ασφάλεια της Ρωσίας για δεκαετίες.

Σε τελετή προς τιμήν των επιστημόνων που ανέπτυξαν τα νέα συστήματα, ο Πούτιν στάθηκε ιδιαίτερα στους πυραύλους κρουζ Burevestnik και την τορπίλη Poseidon, χαρακτηρίζοντάς τα επίτευγμα «ιστορικής σημασίας».

«Το αποτέλεσμα που επιτύχατε έχει ιστορική σημασία για τον λαό μας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και τη στρατηγική ισορροπία για δεκαετίες – μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, για ολόκληρο τον 21ο αιώνα», δήλωσε, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία.

Την περασμένη εβδομάδα ο Πούτιν αποκάλυψε ότι ο πύραυλος Burevestnik, που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή και να παρακάμπτει κάθε σύστημα άμυνας, ταξίδεψε σε δοκιμή 14.000 χιλιομέτρων και κινείται με ταχύτητα άνω των τριών Mach, χάρη σε σύστημα πρόωσης με μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες που ενεργοποιούνται «μέσα σε δευτερόλεπτα».

Πρόσθεσε επίσης ότι νατοϊκό πολεμικό πλοίο βρισκόταν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της δοκιμής, υπονοώντας την επίδειξη ισχύος της Μόσχας έναντι της Δύσης.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία ολοκλήρωσε με επιτυχία τις δοκιμές της πυρηνοκίνητης υπερτορπίλης Poseidon, την οποία στρατιωτικοί αναλυτές χαρακτηρίζουν ικανή να προκαλέσει καταστροφικά ραδιενεργά κύματα που θα μπορούσαν να εξαλείψουν παράκτιες περιοχές.

Σε τελετή προς τιμήν των επιστημόνων που ανέπτυξαν τα νέα οπλικά συστήματα, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η ταχύτητα της Poseidon υπερβαίνει κάθε σκάφος επιφάνειας, τονίζοντας παράλληλα τη στρατηγική σημασία της τεχνολογίας μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων που χρησιμοποιείται τόσο στην τορπίλη Poseidon όσο και στον πύραυλο κρουζ Burevestnik.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν και εκτός στρατιωτικού πεδίου, συμβάλλοντας σε ερευνητικά προγράμματα στην Αρκτική, σε διαστημικές αποστολές και, μακροπρόθεσμα, στην κατασκευή βάσης στη Σελήνη.

Ο Πούτιν πρόσθεσε επίσης ότι η Ρωσία προχωρά στη μαζική παραγωγή του πυραύλου Oreshnik, ο οποίος, σύμφωνα με τη Μόσχα, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ουκρανία τον Νοέμβριο του 2024.



