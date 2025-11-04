Αμερικανικό Εφετείο έδωσε σήμερα το «πράσινο φως» στην Πολιτεία της Φλόριντας να εφαρμόσει έναν νόμο που απαγορεύει την αγορά ακινήτων και γης από Κινέζους πολίτες, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία και προωθεί τις διακρίσεις σε βάρος Ασιατών.

Η ετυμηγορία, με ψήφους 2 έναντι 1, του 11ου Εφετείου που εδρεύει στην Ατλάντα, ενδέχεται να ενθαρρύνει και άλλες Πολιτείες να υιοθετήσουν παρόμοιους νόμους, οι οποίοι ήταν συνηθισμένοι κάποτε αλλά σταμάτησαν να εφαρμόζονται πριν από σχεδόν έναν αιώνα.

Τα τοπικά κοινοβούλια σε περισσότερες από 30 Πολιτείες συζητούν ή έχουν εγκρίνει νόμους που περιορίζουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των αλλοδαπών. Το 11ο Εφετείο έκρινε ότι οι Κινέζοι πολίτες που αμφισβήτησαν τη συνταγματικότητα του νόμου, τους οποίους εκπροσωπούσε η ACLU (Ένωση για τις Πολιτικές Ελευθερίες), δεν είχαν το νομικό δικαίωμα να προσφύγουν εναντίον του νόμου που ενέκρινε η Φλόριντα το 2023 επειδή εφαρμόζεται μόνο σε άτομα που κατοικούν στην Κίνα ενώ οι ίδιοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Πολιτείας εδώ και πολλά χρόνια.

Το δικαστήριο απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό ότι οι προϋποθέσεις που έθετε ο πολιτειακός νόμος έρχονται σε σύγκρουση με την ομοσπονδιακή νομοθεσία περί ξένων επενδύσεων και ότι υποκινήθηκε από ρατσισμό εναντίον των Κινέζων και των Ασιατών γενικότερα.

Το γραφείο του Ρεπουμπλικάνου γενικού εισαγγελέα της Φλόριντας Τζέιμς Αθμάιερ και η ACLU δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό. Πέρυσι, το 11ο Εφετείο, με διαφορετική σύνθεση, είχε μπλοκάρει τον νόμο μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική εξέτασή του.

Ο νόμος απαγορεύει σε άτομα που διαμένουν στην Κίνα και δεν είναι Αμερικανοί πολίτες ή κάτοχοι πράσινης κάρτας να αγοράζουν ακίνητα ή γη στη Φλόριντα. Επιτρέπεται στους κατόχους μη τουριστικής βίζας και σε όσους έχουν λάβει άσυλο να αγοράζουν μόνο μία κατοικία, έκτασης έως 8 στρεμμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι απέχει τουλάχιστον 8 χιλιόμετρα από οποιαδήποτε στρατιωτική εγκατάσταση.

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις είπε, ότι υπέγραψε τον νόμο, το 2023, ότι θα βοηθήσει να προστατευθούν οι Αμερικανοί από την επιρροή του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Οι δύο δικαστές που απέρριψαν την προσφυγή έχουν διοριστεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και προηγουμένως ήταν διορισμένοι στο Ανώτατο Δικαστήριο, από τον ΝτεΣάντις. Ο τρίτος δικαστής, που μειοψήφισε, είχε διοριστεί από τον Δημοκρατικό, πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

