Διεθνής επιχείρηση της Γερμανίας για ξέπλυμα χρήματος - Έρευνες και συλλήψεις σε 9 χώρες, ανάμεσά τους και η Κύπρος

Πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις και έρευνες σε εννέα χώρες, Γερμανία, Ιταλία, Καναδά, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Κύπρο

Αστυνομία Γερμανία

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικής Αστυνομίας της Γερμανίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι διεξήγαγε μία διεθνώς συντονισμένη επιχείρηση κατά φερόμενων δικτύων απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα οποία χρησιμοποιούσαν γερμανικούς παρόχους πληρωμών για τη διακίνηση χρημάτων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις και έρευνες σε εννέα χώρες, Γερμανία, Ιταλία, Καναδά, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Κύπρο.
 

TAGS: ξέπλυμα χρήματος Κύπρος Γερμανία
