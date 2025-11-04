Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικής Αστυνομίας της Γερμανίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι διεξήγαγε μία διεθνώς συντονισμένη επιχείρηση κατά φερόμενων δικτύων απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τα οποία χρησιμοποιούσαν γερμανικούς παρόχους πληρωμών για τη διακίνηση χρημάτων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις και έρευνες σε εννέα χώρες, Γερμανία, Ιταλία, Καναδά, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Κύπρο.



Πηγή: skai.gr

