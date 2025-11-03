Η Μόσχα καθέλκυσε την Κυριακή το νέο της πυρηνικό υποβρύχιο Khabarovsk (Χαμπάροφσκ), το οποίο είναι οπλισμένο με το πυρηνικό υποβρύχιο drone Poseidon, γνωστό και ως όπλο της «Ημέρας της Κρίσης». Σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, το οπλικό σύστημα επόμενης γενιάς είναι σχεδιασμένο να πραγματοποιεί πυρηνικά πλήγματα «σε όλους τους ωκεανούς του κόσμου».

Το πυρηνικό υποβρύχιο καθελκύστηκε από τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ σε επίσημη τελετή παρουσία του Ρώσου Αρχηγού Ναυτικού Ναυάρχου Αλεξάντερ Μοϊσέγιεφ και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων της ναυπηγικής βιομηχανίας στο Σεβεροντβίνσκ, στα ναυπηγεία Σεβμάς στην περιοχή Αρκανγκέλσκ στη Λευκή Θάλασσα.

Атомная подводная лодка «Хабаровск» спущена на воду в Северодвинске



Этот носитель подводного оружия и роботизированных средств позволит успешно решать задачи по защите интересов России в Мировом океане! pic.twitter.com/5GCWHxVYGi — Советский, злой, твой (@ussrlife) November 2, 2025

Η τελετή, αν και δεν μεταδόθηκε ζωντανά, επιβεβαιώθηκε από κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία και αργότερα αναφέρθηκε από ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης.

Το σύστημα Poseidon δεν είναι μια παραδοσιακή τορπίλη, αλλά ένα αυτόνομο υποβρύχιο σκάφος που τροφοδοτείται ενεργειακά από πυρηνικό αντιδραστήρα. Μπορεί να ταξιδεύει σε μεγάλα βάθη, να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις και, σύμφωνα με πληροφορίες, να κινείται ταχύτερα από τα τρέχοντα υποβρύχια και τις τορπίλες.

Το Poseidon έχει σχεδιαστεί για να εκτοξεύεται από υποβρύχια κλάσης Belgorod και Khabarovsk. Φέρει ένα συμπαγές πυρηνικό σύστημα, η οποία λέγεται ότι είναι πολύ μικρότερο από έναν αντιδραστήρα που χρησιμοποιείται σε ένα συμβατικό πυρηνικό υποβρύχιο.

Εκτός από τις τορπίλες Poseidon, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποκάλυψε επίσης τον πύραυλο κρουζ Burevestnik και πριν από αυτόν τον πύραυλο Oreshnik που μπορεί να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές και σύμφωνα με τη Μόσχα μπορεί να χτυπήσει οποιαδήποτε πρωτεύουσα στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με ρωσικές αμυντικές πηγές, το σκάφος είναι ικανό να μεταφέρει έως και 12 τορπίλες Poseidon το πυρηνοκίνητο όπλο με «απεριόριστη εμβέλεια» που ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε ως «ασταμάτητο».

Το Poseidon, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Πούτιν το 2018 ως μέρος μιας σειράς «ανίκητων» όπλων, έχει σχεδιαστεί για να παρακάμπτει τα παραδοσιακά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας ταξιδεύοντας υποβρυχίως σε ακραία βάθη και εμβέλεια.

Η καθέλκυση του Khabarovsk είναι ένα ακόμη χαρτί που παίζει ο Πούτιν στη γεωπολιτική παρτίδα πόκερ με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος της Ρωσίας αρνήθηκε να συμβιβαστεί στις απαιτήσεις του Αμερικανού ομολόγου του για την Ουκρανία, μια προγραμματισμένη συνάντηση στη Βουδαπέστη ακυρώθηκε και ο Τραμπ επέβαλε τις κυρώσεις του για τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, τις πρώτες που επέβαλε στη Μόσχα από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Σε αντίθεση με τον υπάρχοντα στόλο υποβρυχίων της Ρωσίας, ο οποίος περιλαμβάνει μετασκευασμένα σκάφη όπως το Belgorod - το πρώτο υποβρύχιο που τροποποιήθηκε για να μεταφέρει το Poseidon - το Khabarovsk σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου ως πλατφόρμα εκτόξευσης των Poseidon, ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή ευελιξία.

Τα υποβρύχια drone Poseidon μπορούν θεωρητικά να εκτοξευθούν από οπουδήποτε και από βάθη 1.000 μέτρων, καθιστώντας τα ουσιαστικά μη ανιχνεύσιμα. Δυτικοί αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι το πρόγραμμα Poseidon αποτελεί αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην παγκόσμια στρατηγική ισορροπία, δεδομένης της δυνατότητάς του να πραγματοποιεί δύσκολα ανιχνεύσιμες δεύτερες επιθέσεις ή αντίποινα πυρηνικών επιθέσεων. Το σύστημα έχει επίσης προκαλέσει συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή των υφιστάμενων συνθηκών ελέγχου των εξοπλισμών, καμία από τις οποίες δεν καλύπτει ρητά τα υποβρύχια αυτόνομα πυρηνικά οχήματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε στις κλιμακούμενες πολεμικές πυρηνικές απειλές του Πούτιν ανακοινώνοντας ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να επανεκκινήσουν τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, αν και δεν έχει καταστήσει σαφές αν εννοεί χρήση πυρηνικών κεφαλών ή απλώς δοκιμή πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.