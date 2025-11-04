Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε το μέτωπο κοντά στο Ποκρόβσκ, στο επίκεντρο των σφοδρότερων μαχών του πολέμου, σε μια κίνηση που αναδεικνύει τη στρατηγική και συμβολική σημασία της μάχης για την πόλη. Παρά τη μαζική συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει σημειώσει καμία πρόοδο, παραδεχόμενος ωστόσο πως η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη και πως η έκβαση του Ποκρόβσκ θα μπορούσε να καθορίσει την ισορροπία στο ανατολικό μέτωπο.

Σε ανάρτησή του, ο Ζελένσκι δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συνάντησή του με στρατιωτικό προσωπικό σε διοικητικό σημείο του τομέα Ντομπροπίλια, περίπου 20 χιλιόμετρα βόρεια του Ποκρόβσκ, στην περιοχή Ντόνετσκ.

Пункт управління 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Заслухав доповіді військових про ситуацію в районі Покровська та відзначив захисників нагородами – орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІ–ІІІ ступенів. Воїни… pic.twitter.com/cj3ANhLOUB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2025

Ο Ανώτατος Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία ενισχύει την πίεση στο μέτωπο της Ντομπροπίλια, προκειμένου να «αναγκάσει τον εχθρό να διασπείρει τις δυνάμεις του και να αποτρέψει τη συγκέντρωση των κύριων επιθέσεών του στην περιοχή του Ποκρόβσκ».

Η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει το Ποκρόβσκ, μια στρατηγικής σημασίας πόλη και κόμβο ανεφοδιασμού εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Οι μάχες στο Ποκρόβσκ, στην ανατολική Ουκρανία, μαίνονται με ακραία ένταση, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία έχει συγκεντρώσει περίπου 170.000 στρατιώτες στα περίχωρα της πόλης.

Ύστερα από μήνες προέλασης προς τα σύνορα του Ποκρόβσκ, ρωσικές δυνάμεις έχουν πλέον διεισδύσει εντός της πόλης, που αποτελεί το επίκεντρο των σφοδρότερων συγκρούσεων στο μέτωπο του Ντόνετσκ.

Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία εκδίδουν αντικρουόμενες ανακοινώσεις σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή, ενώ ρωσικά στρατιωτικά μπλογκ υποστηρίζουν ότι το 90% της πόλης βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, γεγονός που διαψεύδει το Κίεβο.

Ο αρχιστράτηγος Ολεξάντρ Σίρσκι αναγνώρισε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν «την πίεση μιας πολυάριθμης εχθρικής δύναμης», αλλά διέψευσε πως έχουν περικυκλωθεί.

Γιατί η Ρωσία θέλει το Ποκρόβσκ

Η κατάληψη του Ποκρόβσκ θα μπορούσε να δώσει στη Μόσχα πρόσβαση στο υπόλοιπο Ντόνετσκ, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Κραματόρσκ, Σλοβιάνσκ, Κοστιαντίνιβκα και Ντρούζκιβκα, της λεγόμενης «ζώνης-φρούριο» της Ουκρανίας.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) με έδρα τις ΗΠΑ ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις «δρουν με αυξανόμενη άνεση» μέσα στην πόλη, η οποία πριν από τον πόλεμο είχε περίπου 60.000 κατοίκους, αλλά σήμερα είναι σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένη και άδεια από αμάχους.

Ανεπιβεβαίωτα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μάχες σώμα με σώμα, επιθέσεις με drones και οδομαχίες στην περιοχή.

Ανατολικότερα, ρωσικά στρατεύματα επιχειρούν προς το Μίρνοχραντ, γεγονός που, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, θα μπορούσε να εγκλωβίσει τις ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Η έντονη δραστηριότητα drones έχει διακόψει πολλές γραμμές ανεφοδιασμού, καθιστώντας τις εκκενώσεις και τη μεταφορά πυρομαχικών και οχημάτων σχεδόν αδύνατη.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ρωσικές δυνάμεις «δεν είχαν καμία επιτυχία» στο Ποκρόβσκ τις τελευταίες ημέρες, αν και παραδέχτηκε ότι «τα πράγματα δεν είναι εύκολα» για τον ουκρανικό στρατό στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ένα τρίτο των μαχών του μετώπου διεξάγεται στο Ποκρόβσκ, ενώ οι μισές από τις ολισθαίνουσες βόμβες (glide bombs) που χρησιμοποιεί η Ρωσία εκτοξεύονται εναντίον της πόλης. Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι οι ρωσικές δυνάμεις υπερτερούν αριθμητικά οκτώ προς ένα.

Ορισμένοι Ουκρανοί σχολιαστές έχουν επικρίνει την απόφαση της κυβέρνησης να συνεχίσει την άμυνα του Ποκρόβσκ, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιώτες εκτίθενται σε υπερβολικό κίνδυνο.

Σε ανάρτησή του από την επίσκεψή του στο Ντομπροπίλια, ο Ζελένσκι έγραψε ότι «αυτή είναι η χώρα μας, αυτή είναι η ανατολή μας, και θα κάνουμε τα πάντα για να τη διατηρήσουμε ουκρανική».

Η Ρωσία ελέγχει πλέον το 81% της περιφέρειας του Ντόνετσκ και το 99% του γειτονικού Λουχάνσκ, που μαζί αποτελούν την ευρύτερη περιοχή του Ντονμπάς. Παρά το γεγονός ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει από το 2022 κηρύξει την περιοχή προσαρτημένη, η Μόσχα δεν έχει καταφέρει να την καταλάβει πλήρως.

Η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων παραμένει βραδεία και δαπανηρή, με τις ουκρανικές πόλεις-φρούρια του βόρειου Ντόνετσκ να αντιστέκονται σθεναρά.

Μακριά από τη γραμμή του μετώπου, η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει ουκρανικές πόλεις, στοχεύοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις ενόψει του χειμώνα.





