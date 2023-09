Ο Πούτιν «ανοικτός σε συνομιλίες» για τη συμφωνία για τα σιτηρά Κόσμος 13:48, 04.09.2023 linkedin

Γνωρίζω ότι έχετε την πρόθεση να εγείρετε το ζήτημα της συμφωνίας για τα σιτηρά. Είμαστε ανοικτοί σε συνομιλίες», δήλωσε ο Πούτιν στο πλευρό του Ερντογάν