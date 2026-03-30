Ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν και το σκοτεινό μάθημα της Ουκρανίας

Ένα συνηθισμένο σημείο αναφοράς για τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν το 2026 είναι ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003. Αξίζει όμως να εξεταστεί μια πιο σκοτεινή αναλογία: ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Όχι με ηθικούς όρους. Το κακό καθεστώς του Ιράν δεν μοιάζει σε τίποτα με την κυβέρνηση της Ουκρανίας. Και το συνταγματικό σύστημα της Αμερικής, σε αντίθεση με της Ρωσίας, βασίζεται στη συναίνεση των πολιτών.

Αλλά από μια καθαρά «ρεαλιστική» οπτική, υπάρχουν ομοιότητες. Και στις δύο περιπτώσεις, μια ισχυρή δύναμη επιτέθηκε σε μια ασθενέστερη. Και στις δύο περιπτώσεις, ένα βασικό casus belli ήταν ο φόβος ότι η ασθενέστερη δύναμη θα μπορούσε κάποια στιγμή στο μέλλον να αποκτήσει όπλα που θα απειλούσαν την ισχυρότερη. Και στις δύο περιπτώσεις, η αλλαγή καθεστώτος ήταν στόχος του επιτιθέμενου, τουλάχιστον αρχικά. Οι ΗΠΑ ίσως καταφέρουν ακόμη να πετύχουν γρήγορα τους στόχους τους. Αλλά η Ρωσία δεν τα κατάφερε - ο καταστροφικός πόλεμος διανύει ήδη το πέμπτο έτος του - και ορισμένοι από τους λόγους είναι διδακτικοί.

Ο στρατιωτικός ειδικός Άαρον ΜακΛίν συγκρίνει την ασύμμετρη στρατηγική του Ιράν στον Περσικό Κόλπο με εκείνη της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Το Ιράν έχει καταφέρει να περιορίσει τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, παρά την έλλειψη λειτουργικού ναυτικού ή αεροπορίας, καθώς η απειλή από πυραύλους, drones, νάρκες και μη επανδρωμένα σκάφη κρατά (προς το παρόν) το αμερικανικό ναυτικό σε απόσταση. Η Ουκρανία, αν και συντριπτικά υποδεέστερη από τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας, έχει καταφέρει να εξουδετερώσει το ναυτικό πλεονέκτημα της Μόσχας, χρησιμοποιώντας πολλές από τις ίδιες τακτικές.

Το βασικό συμπέρασμα: είναι πολύ πιο δύσκολο για μια μεγάλη δύναμη να ελέγξει μια θαλάσσια οδό απ’ ό,τι για μια μικρότερη να την καταστήσει επικίνδυνη (βλ. και τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα πέρυσι). Η διατήρηση ανοιχτών θαλάσσιων οδών αποτελεί βασική αποστολή του αμερικανικού στρατού. Αλλά ένα από τα διδάγματα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trumpa) είναι, ή ήταν, ότι η «ειρήνη μέσω ισχύος» είναι φθηνότερη από τον πόλεμο: ότι η αποτροπή των αντιπάλων της Αμερικής από το να κάνουν κάτι επιζήμιο είναι ευκολότερη από την ανάπτυξη στρατιωτικής ισχύος για να ανατραπεί κάτι που έχει ήδη συμβεί.

Οι ΗΠΑ επέλεξαν αυτόν τον πόλεμο με το Ιράν ούτως ή άλλως, ωθώντας το καθεστώς, που απειλείται υπαρξιακά, να κλείσει τo Στενό για πρώτη φορά. Τώρα, οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να τα ανοίξουν ξανά με τη βία. Αυτό πιθανότατα είναι εφικτό, αλλά το κόστος, παρά τις κατώτερες δυνατότητες του Ιράν, μπορεί να αποδειχθεί μεγαλύτερο απ’ ό,τι αναμενόταν.

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει μετατραπεί σε πόλεμο δι’ αντιπροσώπων με τη Δύση. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη έχουν στείλει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε όπλα για να κρατήσουν την Ουκρανία στη μάχη και τη Ρωσία απασχολημένη, ενώ η Κίνα στηρίζει οικονομικά τη ρωσική πολεμική μηχανή. Οι αντίπαλοι της Αμερικής σίγουρα βλέπουν τον πόλεμο στο Ιράν ως μια αντίστοιχη ευκαιρία να εξαντλήσουν τις ΗΠΑ, με τη Ρωσία να παρέχει ήδη πληροφορίες στόχευσης και προηγμένα drones.

Η Washington Post ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερους από 850 πυραύλους Tomahawk στη σύγκρουση με το Ιράν. Αυτό είναι πάνω από τέσσερις φορές περισσότερο από την ποσότητα (190) που αναμένεται να παραδοθεί στον αμερικανικό στρατό φέτος, σύμφωνα με το Center for Strategic and International Studies. Όλη αυτή η ισχύς πυρός έχει αποδυναμώσει τις επιθετικές δυνατότητες του Ιράν, αλλά θα χρειαστούν πολλά πλήγματα για να εξαλειφθούν πλήρως, ειδικά αν φτάσουν νέες προμήθειες από τη Ρωσία μέσω της Κασπίας Θάλασσας. Το Reuters ανέφερε ότι το Πεντάγωνο μπορεί να επιβεβαιώσει την καταστροφή μόνο του ενός τρίτου των ιρανικών πυραύλων μέχρι στιγμής, με άλλο ένα τρίτο «πιθανότατα κατεστραμμένο, κατεστραμμένο ή θαμμένο».

Η πίεση στην αμερικανική αντιαεροπορική άμυνα είναι ακόμη πιο έντονη. Έκθεση του βρετανικού think tank Royal United Services Institute εκτιμά ότι οι ΗΠΑ ξόδεψαν σχεδόν το 40% του αποθέματος αναχαιτιστών THAAD μέσα σε 16 ημέρες πολέμου με το Ιράν. Το Πεκίνο και η Μόσχα έχουν κάθε συμφέρον να βοηθήσουν τη χώρα να εξαντλήσει τα αποθέματα στρατιωτικής ισχύος της Αμερικής.

Οι υποστηρικτές του πολέμου στο Ιράν υποστήριξαν, ιδίως στην αρχή, ότι θα έδινε στις ΗΠΑ πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό μεγάλων δυνάμεων με τη Ρωσία και την Κίνα, αφού το καθεστώς της Τεχεράνης είναι σύμμαχος και των δύο. Η Ρωσία ίσως πίστευε παρομοίως ότι η επίθεσή της στην Ουκρανία θα διέλυε τη δυτική συμμαχία· στην πραγματικότητα, το βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα ήταν η αναζωογόνηση του ΝΑΤΟ και η ζημιά στη φήμη της Ρωσίας σε σημαντικές πρωτεύουσες. Οι διπλωματικές συνέπειες του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν παραμένουν ασαφείς, αλλά δεν βοηθά τη στρατηγική των ΗΠΑ στην Ασία το γεγονός ότι χώρες όπως οι Φιλιππίνες και το Βιετνάμ αντιμετωπίζουν ενεργειακές κρίσεις που προκλήθηκαν από έναν αμερικανικό πόλεμο. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συνεργασία με το Πεκίνο.

Τα επιχειρήματα για τον πόλεμο στο Ιράν τείνουν να έχουν έναν κυκλικό χαρακτήρα. Οι υποστηρικτές επισημαίνουν θριαμβευτικά πόσο γρήγορα οι ΗΠΑ υπερίσχυσαν του καθεστώτος με συμβατικά στρατιωτικά μέσα. Αυτό είναι αναμφισβήτητο, αλλά η εμφανής στρατιωτική υπεροχή της Αμερικής που επιδεικνύεται σε αυτόν τον πόλεμο δείχνει γιατί η αποτροπή του ιρανικού καθεστώτος, αντί της προσπάθειας εξόντωσής του, ήταν απολύτως εφικτή. Το Ιράν ήταν ένα περιφερειακό πρόβλημα με ένα ήδη αποδυναμωμένο πυρηνικό πρόγραμμα, όχι μια θεμελιώδης απειλή για τις ΗΠΑ που να δικαιολογεί αυτό το επίπεδο δαπανών, σε όπλα, κύρος και ρίσκο, για ένα προληπτικό πλήγμα.

Συγκρίνετέ το αυτό με τη σημασία της Ουκρανίας για τη Ρωσία. Ο Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκι έγραψε περίφημα: «Χωρίς την Ουκρανία, η Ρωσία παύει να είναι ευρασιατική αυτοκρατορία». Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διατηρηθεί ως υπερδύναμη παρά σχεδόν μισό αιώνα εχθρότητας από το Ιράν. Υπό αυτή την έννοια, ο κακός πόλεμος του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι τουλάχιστον πιο κατανοητός. Μακάρι παρ’ όλα αυτά να αποτύχει, και μακάρι της Αμερικής να πετύχει.

Πηγή: skai.gr

